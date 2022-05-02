Zamanda Yolculuk: "Dinozorları Görürsün Ancak…" - Son Dakika
Üye Girişi

Zamanda Yolculuk: "Dinozorları Görürsün Ancak…"

02.05.2022 11:07
Zamanda Yolculuk: "Dinozorları Görürsün Ancak…"

Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek Bilim"de zamanda yolculuk konusunda konuştu.

Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek Bilim"de zamanda yolculuk konusunda konuştu.

"Interstellar filminde anlatıldığı gibi bir zamanda yolculuk mümkün değil."

"Geçmişteki zamanı görebilirsin ışıktan hızlı gidersen. Ama gidemiyoruz."

"Geleceğe gidebilirsin ışık hızına çok yakın gidersen."

"Fakat geçmişi yaşayamazsın. Geçmişi değiştiremezsin. Mümkün değil."

HAFIZA PRENSİBİ

"Hafıza prensibi diye bir şey var. Onu değiştiremiyorsun."

"Dinozorları görebilirsin ama bir dinozorun elini sıkamazsın."

"Işık hızından hızlı gidersen, Dünya'dan dinozorlar zamanından gelen ışığa bakarsın ve görürsün. Ama bu demek değildir ki, Dünya'ya ayak basamazsın."

1000 YIL SÜRECEK UZAY YOLCULUĞU HAZIRLIĞI!

İNSANLARIN HALA ÇÖZÜMLEYEMEDİĞİ FANTASTİK UZAY FİLMİ

YORUMLAR
500
Ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan kişi Bursa'da yakalandı! Ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan kişi Bursa'da yakalandı! EGM: 'e-devlet sistemi üzerinden ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı' EGM: 'e-devlet sistemi üzerinden ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı'

Fatih Altaylı, Celal Şengör, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Zamanda Yolculuk: 'Dinozorları Görürsün Ancak…' - Son Dakika


Son Dakika
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
10:54 Trabzonspor, İstanbul'da köprüye asılan bayrağı 1967 eşit parçaya bölüp satışa sundu
10:49 Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'na sert çıktı: Dedikoduya bile müfettiş gönderiyorlar, şikâyetlerimize bile işlem yapmıyor
10:34 Suç dosyalarında her şey var! 300 polis 'Koyunlar' çetesine havadan ve karadan operasyon düzenledi
10:31 Çatı alev alev yandı, yan apartmandan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı!
10:03 Niran Ünsal safra kesesi sancısı nedeniyle acilen ameliyat oldu
10:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin'le bir görüşme yapacağız
09:59 Diyanet İşleri Başkanı Türkçe bilmeyenler için bayram hutbesinin bir kısmını İngilizce okudu
09:57 Masumlar Apartmanı'nda sona doğru: Aile babasını mı kaybediyor?
09:55 Bahçeli'den "Rus turist" eleştirisi yapan Zelenski'ye yanıt: Yunanistan'a değil, Türkiye'ye güvenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 11:13:44. #1.13#
SON DAKİKA: Zamanda Yolculuk: "Dinozorları Görürsün Ancak…" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement