Son Dakika Haberleri: Zamanı doğru kullanmak hayatı verimli hale getiriyor
Son Dakika Ekonomi Zamanı doğru kullanmak hayatı verimli hale getiriyor - Son Dakika Ekonomi

Zamanı doğru kullanmak hayatı verimli hale getiriyor

6 saat önce

DENİB AKADEMİ, tarafından 'Zaman Yönetimi Eğitimi' eğitimi düzenledi.

Zamanı doğru kullanmak hayatı verimli hale getiriyor, System.String[]

DENİB AKADEMİ, tarafından 'Zaman Yönetimi Eğitimi' eğitimi düzenledi. Zamanı doğru kullanmanın önemi katılımcılara anlatıldı.


Firmaların farklı departmanlarında görev yapan temsilcilerin yer aldığı eğitim programı, Denizli İhracatçılar Birliği'nde, Deniz Beyaz tarafından gerçekleştirildi.


Eğitim programında performansı düşüren zihin tuzakları, zamanı etkin kullanma, delegasyon yetki devrinin ne olduğu, ideal planlamanın nasıl olması gerektiği, bir günü zaman dilimlerine ayırarak planlama, öncelikleri en iyi şekilde belirleme, stresin performansı etkileyen yönleri gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.


"Zaman en değerli kaynağımızdır"


Eğitmen Deniz Beyaz zamanın tüketildiğinde telafisi mümkün olmayan en değerli kaynak olduğunu, zamanı geri alma ve uzatabilme şansımızın olmadığını, planlanmış bir sürenin içine birçok şey sığdırabileceğimizi belirterek, "Bireylerin taşıdıkları sorumlulukları ve özel alanlarındaki ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde hayata geçirmeleri, yaşadığımız çağda pek çok uyaran olması nedeniyle zaman yönetimi becerisi kazanmayı gereklilik haline getirmiştir. Bu süreci iyi yöneten bireyler yaşamlarını daha verimli ve tatmin edici kılabilirler. Bilinen zaman yönetimi tekniklerinin yanı sıra, kişinin davranış ve alışkanlıklarını örgütlemesi de son derece önemli" dedi.


Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. DENİB AKADEMİ eğitim programlarına, 29 Kasım 2019 tarihinde Uşak'ta Denizli İhracatçılar Birliği ile UşakTicaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenecek olan" İhracatta Müşteri Bulma Hedef Pazar Seçimi ve Pazar Geliştirme Eğitimi" ile devam edecek. - DENİZLİ

Denizli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 18:02:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zamanı doğru kullanmak hayatı verimli hale getiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]