Zamanı yavaşlatan bir beslenme mümkün - Son Dakika

Zamanı yavaşlatan bir beslenme mümkün

09.01.2021 07:41
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Son günlerde sağlıklı yaşam konusunda çok fazla okur ve araştırır olduk. Beslenmemize her zamankinden daha fazla dikkat ediyor, daha düzenli bir hayat yaşamaya özen gösteriyoruz.

Son günlerde sağlıklı yaşam konusunda çok fazla okur ve araştırır olduk. Beslenmemize her zamankinden daha fazla dikkat ediyor, daha düzenli bir hayat yaşamaya özen gösteriyoruz.

Bütün bunlar bir tarafa ama ya günler böyle akıp geçerken genç görünüşümüzü ihmal ediyorsak?

Aslında beslenme alışkanlıklarımızda küçük değişiklikler yaparak güzellik ve tazeliğimizden hiçbir şey kaybetmemek mümkün.

Tükettiğimiz besinler sayesinde güçlü bir bağışıklık sistemi inşa etmenin yanı sıra cildimizin daha sıkı ve ışıl ışıl görünmesini sağlayabiliriz.

O sağlıklı gıdaların peşine düştük ve işin uzmanlarından yıllara meydan okumanın şifrelerini öğrendik.

SIKILAŞMAK VE ELASTİKİYET İÇİN

Beslenme ve diyet uzmanı Ömür Karamahmut

YABANMERSİNİ

A ve C vitaminleri yönünden zengin. Çok güçlü bir antioksidan olan antiosin içerir. Güneşin ve hava kirliliğinin zararlarından korur.

BROKOLİ

Folat, kalsiyum, C ve K vitaminleri, lif ve antioksidan yönünden zengin. Vücudun ana proteini olan kolajenin korunmasında görev alır. Cilde sıkılık ve elastikiyet sağlar.

NAR

Ispanak ve brokoliyle hazırlayacağınız bir salatanın üzerine ekleyerek kolayca tüketebilirsiniz. Punicalagin içeriği yaşlanmanın engellenmesi için çalışır.

KEMİK SUYU

Et, balık ve kümes hayvanlarından yapılmış, uzun süre pişmeye bıraktığınız kemik suları yüksek miktarda mineral ve kolajen içerir.

YUMURTA BEYAZI

Lizin ve prolin aminoasitleri yönünden zengin olan yumurta beyazının aynı zamanda kendisi bir kolajendir. Cildin sarkmasını engeller, parlaklık kazandırır.

SOMON BALIĞI

Omega-3 yağ asidi içeriği nemlenmeyi sağlar, cildin sarkmasını engeller. Haftanın iki günü balık tüketmek cilt sağlığınızı desteklemede yeterli.

ANANAS

Manganez içeriği yüksek. Cildin sıkılaşmasını sağlar. Ara öğünlerinizde sade tüketebileceğiniz gibi, salatalarınıza veya yoğurda birer dilim ekleyebilirsiniz.

ZEYTİN

Polifenoller ve fitojenler yönünden zengin olması DNA'nın korunmasını ve daha genç görünmenizi sağlar. Gün içinde 6-7 adet yiyebilir veya öğünlerinize katabilirsiniz.

KIRIŞIKLIKLARA VE ÖDEME KARŞI

Beslenme ve diyet uzmanı Elif Nida Zafer

YEŞİL ÇAY

Cilt dostu flavonoidlerden ve kateşinlerden zengin. İçindeki güçlü antioksidanlar kırışıklık, güneş lekesi gibi yaşlanma belirtilerini azaltır.

HAVUÇ

İçerdiği A vitaminiyle cildi destekler, yıllar geçse de vücudun canlılığını korumasına yardımcı olur. En zengin beta karoten kaynağı olarak cilt dostudur.

SU

Su içmek vücudu içten nemlendirerek cildin kurumasını ve yıpranmasını engeller. Cilt hücreleri yenilenir ve daha parlak görünür. Günde en az 8-10 bardak içmeniz gerekli.

MAYDANOZ

Sabah kahvaltıda tüketmek ödem için ilk akla gelen yöntemlerden. Aynı zamanda cilt sıkılaşmasına da yardımcı olur.

KAHVE

Aşırıya kaçılmadan tüketildiğinde içerdiği kafeinle cildi gençleştirir. Günde bir fincan Türk kahvesi ideal. Telvesiyle cilde peeling uygulamak ölü hücreleri arındırır.

AVOKADO

Düzenli tüketildiğinde elastikiyeti arttırıp kırışıklıkları azaltıyor. Maskesini yapmak da cildi taze tutmak ve nemlendirmek konusunda çok faydalı.

SAĞLIKLI YAĞLARI DA ÖLÇÜLÜ TÜKETMEYE DİKKAT EDİN

İç hastalıkları uzmanı ve 'Gençlik Reçeteleri' kitabının yazarı Dr. Ayça Kaya

Kaya'nın kitabında 'Ömür Uzatan Süper Besinler', 'Gençleştiren Tarifler' gibi bölümler var.

Gençliği, çocuklukla yetişkinlik dönemleri arasında yer alan ruhsal ve bedensel olgunlaşma dönemi olarak tanımlayabiliriz. Ancak şunu bilmeliyiz ki gençliği sağlayan büyüme hormonudur.

Vücudumuzda yeterli düzeyde büyüme hormonu salgılanmasını sağladığımızda her daim kendimizi genç hissedebiliriz ve yaşlanma sürecini yavaşlatabiliriz. Büyüme hormonu uyku ve açlık esnasında salgılanan bir hormondur. Bu yüzden kaliteli bir uyku, öğünlerimiz arasında ve yatmadan önce bırakacağımız en az dört saatlik açlık süreleri yeterli düzeyde büyüme hormonu salgılanması için en önemli iki faktör.

Doğru beslenme de sağlıklı bir cilt için elzem. Kırışıklıkları önlemek, parlak ve sağlıklı bir cilt görünümü elde etmek için bazı mikrobesinleri yeterli ölçüde almak gerek. Vitaminlerden A, C, E ve yağ asitlerinden omega-3 hücre yenilenmesini destekleyeceği ve kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olacağı için cilt sağlığını da olumlu yönde etkiler.

Bunların yanında yeterli su tüketiminin de kırışıksız bir cilt için olmazsa olmaz olduğunu belirtmek isterim. Vücudumuzun sıvı ihtiyacını karşılamak için yeteri kadar su içmeli ve aşırı kafein alımından kaçınmak için de çay ve kahve tüketimimize dikkat etmeliyiz.

Antiaging yani yaşlanmayı geciktirmek için temel amaçlarımız, hormonal ve metabolik düzensizlikleri dengelemek, yaşlılıkla beraber gelebilecek hastalıklara karşı önlem almak ve hücre yenilenmesini desteklemek olmalı. Bunun için beslenmemizde yeterli posa almaya, sağlıklı yağları ölçülü miktarda tüketmeye, işlenmiş gıdalar ve şekerden uzak durmaya, fazla tuz tüketiminden kaçınmaya özen göstermeliyiz.

Tüm bunların yanında sigara ve alkolden uzak durmak, düzenli egzersiz yapıp uyku kalitemizi arttırmak yaşlanmamızı geciktirmemize yardımcı olur.

Zamanı yavaşlatan bir beslenme mümkün

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Zamanı yavaşlatan bir beslenme mümkün - Son Dakika Magazin


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