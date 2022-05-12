"Zamanın Eskitemedikleri" sergisi Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda açıldı - Son Dakika

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) ev sahipliğinde düzenlenen "Zamanın Eskitemedikleri" adlı sergi, Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Kübra Erdoğar'ın Türk süsleme sanatı alanındaki eserlerinin yer aldığı serginin açılışına İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ve Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı Münir Üstün katıldı.

Kuralay, İTO'nun sanatın ve sanatçının yanında olmaya gayret ettiğini belirterek "Biz sadece ekonomik ve sektörel hedefleri amaçlamıyoruz. Sosyal ve kültürel çalışmalarımızla kültür ve sanat camiamıza destek olan çalışmalar yapıyoruz. Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda sanatımıza ve sanatçılarımıza yer açıyoruz." dedi.

Toplumların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayan unsurun sanat ve medeniyet birikimleri olduğuna dikkati çeken Kuralay, şunları kaydetti:

"Kültüre, sanata, edebiyata yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırım demektir. Özgün eserleri veya hizmetleriyle öne çıkan değerlerimiz için ne yapsak azdır. Kültür ve sanat hayatımıza çok önemli katkılarda bulunan herkese müteşekkiriz. Sanatçılarımız, yazarlarımız, şairlerimiz her türlü iltifatı fazlasıyla hak ediyor. Biz de bu şiardan ayrılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. İTO olarak kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve yarınlara taşımak için projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kübra Erdoğar'a bu yolda bize eserleriyle destek olduğu için şükranlarımı sunuyorum."

Sergi, 28 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.