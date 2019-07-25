Zamanın istenmeyen mirası kırışıklıklara ameliyatsız çözüm

Cilt, her katmanı ve her özelliğiyle gerçek bir mucizedir. İşçiliği kusursuz, işleyişi mükemmeldir. Ancak cildin çok büyük bir zaafı vardır; zaman… Yaş aldıkça zamanın etkilerine karşı koyamayan cilt eski gücünü ve sıkılığını yitirmeye başlar ve ciltte sarkmalar yaşanır. En önemlisi de zamanın istenmeyen mirası olan kırışıklıklar ciltteki yerini alır. Bu noktada devreye yeni nesil uygulamalardan biri olan hifugold uygulaması giriyor.

AMELİYATSIZ GENÇLEŞMENİN FORMÜLÜ; HİFUGOLD

Bir çeşit ameliyatsız yüz gerdirme işlemi olan hifugold, yüz gençleştirme ve sıklaştırma teknikleri arasında sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Cildin alt tabakasına verilen kontrollü ses dalgaları ile yapılan bu işlem, daha zinde ve genç bir görünümün ipuçlarını sunar. Ses dalgalarının cilt tabakasında yarattığı enerji hedeflenen bölgede ısı hasarı oluşturur. Bu hasar kolajen üretimini arttırarak, yeni ve taze bir cilt için gerekli olan yapılandırmayı başlatır. Hifugold uygulaması, yaklaşık 15.000 hücre yenilenmesi sağlarken cildin üst yüzeyine herhangi bir zarar vermez.

Hifugold hangi bölgelere uygulanır?

Alında,

Gıdıda,

Yanaklarda rahatlıkla kullanılabilir.

Hifugold işlemi neden uygulanır?

İşlem öncesinde cilt tüm makyaj, krem ve güneş kreminden arındırılır. Cilt temizliğinden sonra hem kayganlaştırma hem de soğutma özelliği olan bir jel sürülerek cilt işleme hazırlanır. Uygulanacak bölgeye göre cihaz için uygun başlık seçilir ve önceden belirlenen yüz analizine göre işlem uygulanmaya başlanır. Genel olarak acısız ve ağrısız bir işlem olan hifugold yapılırken, diş implantı, dolgu veya kanal tedavisi gören kişilerde hassasiyet olabileceğinden ağrıyı azaltmak için spanç kullanılabilir. İşlem sonrasındanemlendirici krem sürülür. Herhangi bir deformeye yol açmadığı için, kişiler işlem sonrasında günlük hayatlarına geri dönebilir. İşlem sonrası cildi güneşten korumak ve 24 saat duş yapmamak gerekmektedir.

Yeni nesil cilt germe işlemi olan hifugold özellikle de yüz bölgesinde önemli gelişmeler sağlar. Bunları şu şekilde özetlemek mümkündür;

Zamana bağlı olarak esnekliğini kaybetmiş cildin sıkılaşması,

Düşük kaşların kaldırılması,

Çene kontürünün vurgulanması,

Mimiğe bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklıkların giderilmesi,

Boyun derisindeki sarkmaların giderilmesi,

Gıdı bölgesinin toparlanması,

Yanak bölgesinin toparlanması,

Alın kırışıklarının giderilmesidir.

Kısa sürede etki, uzun süre kalıcılık…

Geleneksel yöntemlere göre çok daha uzun süre kalıcılık sunan hifugold işlemi, ısı teknolojisi sayesinde thermage etkisi yaratır. Bu durum ortaya çıkan sonucun çok daha uzun vadede kalıcı olmasını sağlar. Ayrıca etkilerini 30 gün gibi çok kısa bir sürede göstermeye başlayan hifugold işlemi, kalıcı olarak 90 günün sonunda etkilerini hissettiriyor. Odaklanmış ses dalgaları sayesinde kolajen sentezini uyaran bu işlem, yaklaşık olarak 1- 1,5 saatlik bir seansta tamamlanıyor. Cildin yapısına ve işlemin uygulandığı bölgeye göre kalıcılığı 1-2 yıl arasında değişiyor.