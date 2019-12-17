"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle Yıldız Sarayı Vakfı (YSV) tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında yayınlanan "Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor" kitabının tanıtımı ve "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:59 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle Yıldız Sarayı Vakfı (YSV) tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında yayınlanan " Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor" kitabının tanıtımı ve "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.
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