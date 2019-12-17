"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi' açıldı - Son Dakika

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle Yıldız Sarayı Vakfı (YSV) tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında yayınlanan "Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor" kitabının tanıtımı ve "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle Yıldız Sarayı Vakfı (YSV) tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında yayınlanan " Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor" kitabının tanıtımı ve "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi açıldı

Göbeklitepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:59 Kaynak: AA
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