"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle Yıldız Sarayı Vakfı (YSV) tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında yayınlanan " Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor" kitabının tanıtımı ve "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.