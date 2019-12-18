"Zamanın Mirası" sergisi" açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, serginin açılışında, Anadolu'nun insanlık tarihinden başlayan kültür, sanat ve doğa güzelliklerini özünde barındıran İstanbul'da bu etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.



Anadolu'nun insanlık tarihinin başladığı günden bu yana çeşitli medeniyet ve uygarlıklara ev sahipli yaptığını belirten Alpaslan, "İnsanlık tarihi kadar birçok medeniyetin izlerini bırakmış olağanüstü kültürel ve tarihi zenginliğe sahip topraklar üzerindeyiz." dedi.



Göbeklitepe'nin kısa zamanda dünya miras listesinde yerini aldığını anımsatan Alpaslan, "Bu da Göbeklitepe'nin önemini, büyüklüğünü, tarihi ve kültürel değerini ortaya koymaktadır. 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinin çok büyük avantajlarını gördük. Göbeklitepe ülkemizin kültür, turizm ve sanat değerlerinin çok güçlü bir şekilde tanıtılmasının bir aracı oldu." diye konuştu.



Alpaslan, Bakanlık olarak Göbeklitepe ile ilgili projelere destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Aynı zamanda "Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor" kitabının editörü de olan YSV Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu da " Türkiye, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan coğrafyası, imparatorluk mirasına sahip, farklı dini ve etnik kimlikleri bünyesinde harmanlayan kültürel zenginlikleriyle, dünyanın en görülmeye değer ülkeleri arasındadır." ifadesini kullandı.



Uslu, "Bu değerlerimizi küresel ölçekte yaygınlaştırmaksa, turizm değerimiz kadar, toplumlar arası iletişimi arttırmak, ülkemizin kültürel diplomasi alanında elini güçlendirmek, en geniş ölçekte de uluslararası politik arenadaki konumlanışımızı desteklemek anlamına gelmektedir." dedi.



"Göbeklitepe, bölgenin adeta kilit taşı"



Arkeolojik site Göbeklitepe'nin Türkiye'nin kültürel tanıtımına ve turizm potansiyeline farklı bir boyut getirdiğini ifade eden Uslu, "Göbeklitepe, bereketli hilal olarak adlandırılan uygarlıklara beşiklik eden bölgenin adeta kilit taşıdır." diye konuştu.



Projeyi İtalya ve Türkiye'de gerçekleştirilen etkinliklerle sürdürdüklerini ifade eden Uslu, çalışmalara katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür etti.



İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ise "Türkiye'nin son derece güzel ve önemli arkeolojik mirasının geliştirilmesine ve tanıtılmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesini yaptı.



Türkiye ve İtalya'nın uzun yıllardır iş birliği içinde olduklarını dile getiren Gaiani, "İş birliğimizi daha da güçlendirerek kültürün evrensel dili aracılığıyla iki ülkenin birbirini daha da iyi tanıyabilmelerini sağlamayı umuyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar ile proje sponsorlarından iş adamı Cemal Kalyoncu'ya lansmanı yapılan kitap ve teşekkür plaketi takdim edildi.



Daha sonra kurdele kesilerek açılışı yapılan sergi gezildi ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. X



Etkinliğe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Bülent Eczacıbaşı, Reyhan Kalyoncu, Funda Acar, Hüsnü Akhan, Demet Sabancı, Ethem Sancak, Zeynel Abidin Erdem, Emine Erdem, Feryal Gülman, Fatih Karamancı, İmam Altınbaş, Nilüfer Bulut, Simone Kaslowski, Şekib Avdagiç, Zuhal Pirinçcioğlu'nun da arasında bulunduğu isimler de katıldı.