Son Dakika Haberleri: Zamanın ürettiklerine çizgi dışı bir bakış!
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Zamanın ürettiklerine çizgi dışı bir bakış!

54 dakika önce

Pera Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'ndan esinlenen "Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara" adlı video yerleştirme ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Zamanın ürettiklerine çizgi dışı bir bakış!, System.String[]

İtalyan sanatçı Nicola Lorini'nin bilim dünyasındaki güncel gelişmeleri merkezine alan yerleştirmesi, 24 Kasım'a kadar müzenin birinci katında yer alan Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri sergi salonunda izlenebilir.

Pera Müzesi koleksiyonları yeni eser üretimlerine ilham olmaya devam ediyor. Nicola Lorini'nin Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'ndan esinlenen "Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara" (For All the Time, for All the Sad Stones) adlı video yerleştirmesi; kilogramın değişen tanımı, internetin ağırlığının ölçülmesi gibi yakın zamanda bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan gelişmelere sanatsal bir yorum getiriyor. Eser, adını, felsefeci Marquis de Condorcet'nin metrik sisteme ithafen kullandığı "tüm insanlara, tüm zamanlara" ifadesinden alıyor.

Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'ndan esinlendiği projenin fikrini oluştururken uzun soluklu ve kapsamlı bir araştırma süreci geçiren Lorini, çalışmasına müze arşivindeki nesneler, internet araştırmaları ve tarihle olan ilişkimizi sorgulayan okumalar ile başladı. Sanatçı, bu araştırmaların sonucunda koleksiyona ait görüntülerden, kitaplardaki ve internetteki görsellerden, çeşitli video kayıtlarından ve kişisel olarak yazdığı metinlerden oluşan geniş bir arşiv malzemesi elde etti. Kum, silikon, kemik gibi farklı materyallerle üretilmiş bir dizi heykelden oluşan, video ve sesi odağına alan yerleştirmede süregelen düşünce modellerini sorgulayan Nicola Lorini, zaman ve tarih anlayışına yakından bakmayı hedefliyor. Dijitalin yükselişiyle birer standart haline gelen gündelik nesne ve maddelerin artık soyut kavramlar üzerinden tanımlandığı tespitinden yola çıkan sanatçı, ziyaretçileri Pera Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'nda çizgisel olmayan bir yolculuğa çıkarıyor.

Pera Müzesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:15 Kaynak: Bültenler
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