Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hüsn-i hat, tezhib, minyatür, katı', kalem işi, cilt, çini ve ahşap oyma sanatlarının Türkiye ile Özbekistan'ın ortak kültürünün ürünleri olduğunu kaydederek, "Ata yurdumuz olan bu topraklarda asırlardır süregelen sanat ve zanaat sadece zamanı değil, coğrafi sınırları da aşmıştır." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destek verdiği, İstanbul ve Marmara üniversitelerinin iş birliğiyle İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) tarafından hazırlanan "Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Sergi ve Paneli"nin ikinci etabı, Taşkent'teki Sanat Galerisi'nde başladı.

Etkinliğin açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden, Özbekistan Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Bahrom Abduhalimov, Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi Başkanı Şoazim Minavvarov ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Dönmez, serginin açılışında bulunmaktan büyük mutluluk ve şeref duyduğunu, serginin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Dönmez, serginin, kardeş Özbekistan halkıyla ortak ve kadim medeniyeti birlikte tekrar keşfetme fırsatı sunduğunu belirtti.

Sergilenen eserlerin her birinin, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ortak ve kadim tarihi, kültürü, dini, dili, geçmişi yansıttığını kaydeden Dönmez, "Ben şahsen bu eserlere ve ortak geçmişimize baktıkça, geleceğe dair ümidimizin daha da pekiştiğini hissediyorum." dedi.

Dönmez, sergide hüsn-i hat, tezhib, minyatür, katı', kalem işi, cilt, çini ve ahşap oyma sanatlarından eserler yer aldığını ve bu sanat dallarının Türkiye ile Özbekistan'ın ortak kültürünün ürünleri olduğunu kaydederek, "Ata yurdumuz olan bu topraklarda asırlardır süregelen sanat ve zanaat sadece zamanı değil, coğrafi sınırları da aşmıştır. Yayılmış oldukları geniş coğrafyaya Türkler ata yurttan geleneklerini de beraberinde taşımışlardır. Bu serginin de layıkı veçhile gösterdiği gibi ortak kültürümüz bütün zaman ve mekan kıstaslarını aşarak bizi birleştirmeye devam etmektedir." diye konuştu.

Özden ise Özbekistan'ın İslam medeniyetine önemli katkı sağladığını vurgulayarak, "Bilim, astronomi, matematik, tıp, İslami ilimler anlamında gerçekten zamanını aşan, kendi zamanının çok ötesinde eserler ortaya koymuş bu mümbit toprakların bugün dahi bize ilham olmaya, geleceğimize ışık tutmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Minnavvarov da tarih olmadan geleceğin de olamayacağını belirterek, "Bu serginin Türkiye'nin ve Türk halkının Özbekistan'ın tarihi ve mirasına verdiği büyük bir önemin göstergesi olduğunu" vurguladı.

Minavvarov, bundan sonra da ortak projeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydederek, "Tüm bu eserler, aralarında Türkiye ve Özbekistan'ın da bulunduğu tüm İslam aleminin mülküdür. Bizler, iki ülkede yaşayan bir halkız. Bu halkın ortak mirasının araştırılması, gelecek nesillere ulaştırılması lazım." diye konuştu.

Büyükelçi Er de iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla gelişmekte olduğunu ve ülkeler arasındaki tarihi birlik ve dostça ilişkilerin günümüzde iki ülke liderlerinin yüksek ve samimi çabalarıyla stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını belirtti.

Özbekistan ile Türkiye arasında ilişkilerin arttığını belirten Er, iki ülke arasında her fırsatta daha güçlü bağların kurulması, kardeşlik bağlarının pekişmesi, işbirliği ve ortak projelerin artmasının en mühim maksatları arasında yer aldığını vurguladı.

52 özgün eser sergileniyor



28 Eylül'e kadar açık kalacak sergide, 28 Türk ve Özbek ressam ve sanatkarın projeye özel 52 özgün eseri yer alıyor. Sergide, hüsn-i hat ustası Hasan Çelebi, Hüseyin Gündüz, Gürkan Pehlivan, Faruk Dinçer Eratlı, tezhib ustası Mamure Öz, Nilüfer Kurfeyz, Faruk Taşkale, Münevver Üçer, Mustafa Çelebi, Selim Sağlam, katı' sanatı ustası Meryem Güney, ebru sanatı ustası Hikmet Barutçugil, Mahmut Peşteli, minyatür sanatı ustası Gülçin Anmaç, Cihangir Aşhurov, Kamol Mirzaev, Betül Bilgin, kalem işi ustası Semih İrteş, Kaya Üçer, Davron Fattokhov, Kamoliddin Abdullaev, cilt ustası İslam Seçen, Çini ustaları Güvenç Güven, Nursen Güven, ahşap oyma sanatı ustası Hüsamettin Yivlik, Abdimacit Abdurakhmonov, Tokhir Gaziev'e ait eserler sergileniyor.

Türk ve Özbek akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen panelde de, iki ülke arasındaki ortak medeniyetin izleri ve geleceği konuları ele alındı.

"Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Sergi ve Paneli"nin ilk etabı, 14 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmişti.