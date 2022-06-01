Zamanla yarışan 112 Acil servis ambulans sürücülerine zorlu trafik eğitimi

Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis Hizmetlerinde görev yapan ambulans sürücüleri, yoğun trafiğe rağmen hastaları güvenle ve zamanında hastaneye ulaştırmak için zorlu eğitimlerden geçiriliyor.

Aynı zamanda acil bakım teknikeri (paramedik) veya acil tıp teknisyeni (ATT) olan 112 Acil Servis ambulans sürücülerine, vaka bilgisi geldiği andan itibaren hızlı müdahale için olay yerine ulaşması ve hastayı güvenle hastaneye yetiştirmesi amacıyla Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi veriliyor.

Ambulans sürücülerinin, özellikle yoğun trafikte yapacakları manevralarda direksiyon hakimiyetini koruması, hızlı ve kontrollü sürüş kazanmaları için verilen eğitimlere, Ankara'nın Sincan ilçesinde özel oluşturulan parkurda, yaklaşık 25 sağlık personeli katıldı.

112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan Paramedik ve ATT'lere verilen eğitimlerde, "ambulansların mekanik özellikleri, basit arizaların tanımlanması ve önlenmesi, araç güvenlik sistemlerinin kullanımı, ambulanslarda hız problemleri ve araç kontrolü, olağandışı yol ve hava şartlarında ambulans kullanabilme, kazadan kaçış, panik fren, takip mesafesi, güvenli sollama, ayna kullanımı ve derinlik algısının geliştirilmesi" gibi birçok konu uygulamalı gösterildi.

112 Acil Servis'te 10 yıldır paramedik, 6 yıldır da ambulans sürüş güvenliği eğitmenliği yapan Çağla Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftalık 32 saatlik eğitimlerin, ilk 8 saatinin teorik, 24 saatinin uygulamalı yapıldığını belirtti.

Eğitimlerin sonunda başarılı kursiyerlere sertifikalarını verdiklerini kaydeden Ünal, şunları kaydetti:

"Acil durumlarda vakaya giderken karşılaşabilecekleri zorlukları, yani önlerine çocuk atlayabilir ya da araçlar direksiyon kırabilir, bu durumlarda ne gibi manevralar yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Özellikle kavşaklarda çok fazla kaza oluyor. Çoğu arkadaşımız kavşaklarda önceliği olduğunu düşünüyor. Halbuki hiçbir önceliğimiz yok. Sadece diğer sürücüler yol verirse geçebiliyoruz. Bizim de bütün kurallara uymamız gerekiyor. Bunlara çok öncelik veriyoruz. Bunun dışında ambulans, günlük bakımı, haftalık, aylık, yıllık bakımları hakkında bilgiler veriyoruz. Akü takviyesi, zincir takma, lastik değişimi gibi uygulamalarımız oluyor, bunları da yine sahada veriyoruz."

Çağla Ünal, eğitimlerin periyodik aralıklarla tekrarlandığı bilgisini de verdi.

"Daha çok duyarlılık istiyoruz"

Eğitimlere, Kırıkkale 112 Acil Servisi'nden katılan Sağlık Bakanlığında 8 yıldır Acil Tıp Teknisyenliği, son 2 yıldır da ambulans sürücülüğü yapan Hatice Tekeli de ambulans sürücülüğüne, herkesin yapabileceği bir iş olarak değil, kendi rol ve sorumluluğu olan, belli bir eğitimi gerektiren bir meslek olarak bakılması gerektiğini söyledi.

Aldıkları eğitimlere ilişkin bilgi veren Tekeli, "Bu eğitimle ileri sürüş tekniklerinden tutun, lastik değişimi, zincir takımı ve mekanik arızalara kadar birçok konuda bilgi sahibi oluyoruz. Bakanlığımız belli periyotlarla bu eğitimleri tekrarlıyor. Meslek hayatımız boyunca eğitimler alıyoruz." diye konuştu.

Kadın sürücü olduğu için insanların şaşırdıklarını, tebrik edenler ve alkışlayanlar olduğunu anlatan Tekeli, ambulans sürücüsü olarak trafikte karşılaştığı zorlukları ise şöyle anlattı:

"Trafikte sürücülerin yol vermediğinden muzdaribim. Emniyet şeridini kullananlar oluyor ya da kırmızı ışıkta bize yol verirse ceza uygulanacağını düşünenler oluyor. Bizler zamanla yarışıyoruz, arkada annelerine, babalarına, evlatlarına yardım ediyor olabiliriz, o esnada. O yüzden bu konuda daha çok duyarlılık istiyoruz."

Ambulans sürücüsü Mahmut Can Ülgen de Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitiminin, trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı hastayı ve 112 Acil Servis ekibini korumak amacıyla verildiğini kaydetti.

Trafikte sürücülerin ambulanslara yol verirken ne yapmaları gerektiğini tam olarak bilmediğinden kaynaklı sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Ülgen, "Vatandaşlarımızdan beklentimiz, ambulanslara daha hoşgörülü ve saygılı davranmaları ve kendi yakınlarının da bu ambulansta olabileceğini düşünmeleri." dedi.

Yaklaşık 1750 sağlık personeli eğitimlerden yararlandı

Sağlık Bakanlığınca 2005'te Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitici Eğitimi olarak verilmeye başlayan eğitimlerin, 2021'de ismi ve içeriği değiştirildi.

81 ilde 851 eğitmen tarafından verilen eğitimlerden, yılda yaklaşık 1750 paramedik ve acil tıp teknisyeni yararlanıyor.