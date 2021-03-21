Zamanla yarışan acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında - Son Dakika

Zamanla yarışan acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında

21.03.2021 11:13

Ülke genelinde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren acil servis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde zorlaşan şartlarda görevlerini fedakarca sürdürüyor.

Ülke genelinde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren acil servis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde zorlaşan şartlarda görevlerini fedakarca sürdürüyor.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü günden bu yana mesai kavramı gözetmeksizin çalışan acil servis personeli, hastaları hayatta tutabilmek için adeta zamanla yarışıyor.

Karabük'te 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde 255 personel, 93 UMKE gönüllüsü, 43 acil yardım ambulansı ve 16 acil yardım istasyonu ile 24 saat hizmet veriliyor.

Acil çağrılara en kısa sürede ulaşmak için mücadele veren ekipler, iş yüklerinin arttığı salgın sürecinde vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulunuyor.

"Hem kendimizi hem de ailemizi korumak zorundayız"

Acil tıp teknisyeni Semiha Güneri, AA muhabirine, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için ellerinde geleni yaptıklarını söyledi.

Salgın sürecinde ise çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını belirten Güneri, süreçten sağlık çalışanlarının mücadelede en ön safta yer aldığı için daha fazla etkilediğini dile getirdi.

Güneri, salgın döneminde çalışırken tüm önlemlerini almaları gerektiğini vurgulayarak, "Çift maske ve N95 maskeler taktık. Tulumlar giydik. Bunlar hareketlerimizi yavaşlattı. Bize nefes almamızda zorluklar yaşattı ayrıca hem kendimizi hem de ailemizi korumak zorundayız. Eskisi gibi eve gittiğimde çocuklarımı kucağıma alıp sevemedim. Yani bizim için daha zor bir süreç oldu." diye konuştu.

Tedbirlere uymanın önemine işaret eden Güneri, şunları kaydetti:

"Kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak durmalıyız. Kalabalığa girmemiz gerektiğinde maskelerimizi ağız ve burnumuzu kapatacak şekilde mutlaka ama mutlaka takmalıyız. El hijyeni, mesafe ve maske çok önemli. Bunlar olmazsa olmaz üçlü. Hiç tereddüt etmeden aşılarımızı olduk. Çift doz aşımı oldum. Aşımı oldum diye de korunmayı bırakmadım. Hiç kimsenin de bırakmaması gerekiyor. Aşılarımızı olacağız. Mesafemizi korumaya devam edeceğiz. İnşallah virüsten kurtulacağız."

"Ailemle belli bir süre görüşemedim"

Paramedik Samet Şık da sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede en ön cephede yer aldığını söyledi.

Salgın sürecinde çalışmanın zorluklarına değinen Şık, "Virüs tehdidi altında çalışmak, şartlarımızı zorlaştırdı. Psikolojik olarak da etkilendik. Ailemle belli bir süre görüşemedim. Görüştüğümüzde de sosyal mesafeye dikkat ettik." dedi.

Şık, salgının devam ettiğine dikkati çekerek, "Aşımızı olduk. Aşılanma süreci de devam ediyor. Bu, ülkemiz için çok iyi bir şey ama korunmaya da devam etmeliyiz." diye konuştu.

Zamanla yarışan acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında
Zamanla yarışan acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında
Zamanla yarışan acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında
Zamanla yarışan acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Türkiye, Karabük, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zamanla yarışan acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında - Son Dakika


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