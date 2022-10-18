Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, katı atık toplayan çek çeklere yönelik denetimlerini sürekli hale getirdi. Ekipler, "çek-çek" olarak tabir edilen araçlarla katı atıkları toplayarak hem kurallara uymayan hem de trafikte tehlike saçanlara göz açtırmıyor. Sıklaşan uygulamalarda evrakları eksik olan araçlar trafikten men edilirken, kural dışı katı atık toplayan şahıslara da ceza kesiliyor.

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Jandarma, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zamansız atık toplayanlara cezai işlem uygulandı - Son Dakika

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