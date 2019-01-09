Zamansız, Fonksiyonel, Her Eve Ve Her Tarza Uygun!

MODASI GEÇMEYEN KİTAPLIK

Bir zamanlar büyük bir kitaplığı dolduracak ansiklopedilerdeki bilgilere şimdi akıllı telefonlarımızla birkaç tıkla ulaşabiliyoruz. Peki bu, kitapların ve kitaplıkların modasının geçtiğini mi gösteriyor?

"Benimle ilgili karar vermeden önce, beni keşfet!"