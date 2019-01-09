Zamansız, Fonksiyonel, Her Eve Ve Her Tarza Uygun!
15 dakika önce
BILLY Kitaplık, çeşitli renkleri, ek üniteleri, kapak seçenekleri ve farklı ölçüleri ile günümüzde de evlerdeki yerini koruyor.
MODASI GEÇMEYEN KİTAPLIK
Bir zamanlar büyük bir kitaplığı dolduracak ansiklopedilerdeki bilgilere şimdi akıllı telefonlarımızla birkaç tıkla ulaşabiliyoruz. Peki bu, kitapların ve kitaplıkların modasının geçtiğini mi gösteriyor?
"Benimle ilgili karar vermeden önce, beni keşfet!"
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:17 Kaynak: Bültenler
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