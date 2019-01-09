Son Dakika Haberleri: Zamansız, Fonksiyonel, Her Eve Ve Her Tarza Uygun!

Zamansız, Fonksiyonel, Her Eve Ve Her Tarza Uygun!

15 dakika önce

BILLY Kitaplık, çeşitli renkleri, ek üniteleri, kapak seçenekleri ve farklı ölçüleri ile günümüzde de evlerdeki yerini koruyor.

Zamansız, Fonksiyonel, Her Eve Ve Her Tarza Uygun!, System.String[]

MODASI GEÇMEYEN KİTAPLIK

Bir zamanlar büyük bir kitaplığı dolduracak ansiklopedilerdeki bilgilere şimdi akıllı telefonlarımızla birkaç tıkla ulaşabiliyoruz. Peki bu, kitapların ve kitaplıkların modasının geçtiğini mi gösteriyor?

"Benimle ilgili karar vermeden önce, beni keşfet!"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:17 Kaynak: Bültenler

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