"Zamansız Hikayeler" İle Anılara Yolculuk
1 saat önce
Küçük yaşlardan beri gazetecilik mesleğine aşık olan ve yıllar sonra bu hayalini gerçekleştiren usta gazeteci Erhan Karadağ, "Hüzünlü gerçeklerden neşeli haberlere Zamansız Hikayeler" kitabı ile anılarını kaleme aldı.
Muhabirlik kariyerinin ardından temsilcilik göreviyle de bir çok başarılı habere imza atan Erhan Karadağ, başından geçenleri neşeli bir anlatım ile yazdığı kitabının yolculuğunu MAG okurları için anlattı.
Medyanın çok sesli olması gerektiğini ve bu sayede izleyicinin seçenekler arasında kendi ilgili duyduğu düşünceyi bir başka fikirle karşılaştırma imkanının bulunması gerektiğini belirten gazeteci, "Ben yazar değilim. Gazetecilik yaptığım dönemde bir çok anı biriktirme şansım oldu. Bunları kaleme almak da okurları memnun edince kitap haline getirmeye karar verdik" diyor. Bir daha gazeteciliğe dönme özleminiz var mı sorusuna"Öyle bir özlemim yok ancak tamamen de hayır demeliyim bilemiyorum. Ama daha çok hobilerim ile ilgili bir program ile geri dönmeyi düşünebilirim" olarak yanıtlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:48 Kaynak: Bültenler
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