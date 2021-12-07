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"Zamansız" sergisi Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde açıldı - Son Dakika

"Zamansız" sergisi Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde açıldı

07.12.2021 14:14

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) bugünün imkanlarını kullanarak geçmişin birikimini geleceğe taşımak amacıyla düzenlediği "Sanat Mevsimi" etkinliğinde, "Zamansız" isimli sergi açıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) bugünün imkanlarını kullanarak geçmişin birikimini geleceğe taşımak amacıyla düzenlediği "Sanat Mevsimi" etkinliğinde, "Zamansız" isimli sergi açıldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide, genç sanatçıların yağlı boya ve akrilik resimleri, fotoğraf çalışmaları ile 3 boyutlu enstalasyonları yer alıyor.

Sergi açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kültür ve sanatın önemine işaret ederek, kültürün ve sanatın bir yaşam biçimi olduğunu söyledi. Demircan, "Sanattan biz iki şey anlıyoruz. Birincisi güzel sanatlar. İçtenlikle söylenmiş bir şarkı, dizeler veya güzel bir süsleme, güzel sanattır. Orada bir de endüstriyel üretime dönen, pratik sanat denilen üç boyuta taşınmış enstalasyon tadında bir sanat daha var. Bu sergiye gelen hemen bunu anlıyor. Burası 'zamansız' diye isimlendirilmiş ama bana göre burada zamanın ruhu var." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendimize yeni bir gelecek inşa edeceğiz"

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da TÜGVA'nın kültür sanat faaliyetlerinin güçlenmesini her zaman teşvik ettiklerini belirterek, "TÜGVA gençlerin bütün ilgi alanlarında onlara ön açan, imkanlar sağlayan bir gençlik kuruluşudur. Kültür sanat da gençlerin önemli ilgi alanlarından bir tanesi. Sergideki 'zamansız' teması beni çok etkiledi. Zamansız demek zamanları aşan, takdiri hak eden eserler için kullanılır, tabii ki burada inşallah tüm katılımcılar zamanları aşan yeri hak etsinler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, gençlerin geçmiş ve gelecek ikileminde kalmamasını, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran toplukların çağlara medeniyet bıraktığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir medeniyetin mirasçıları olarak geçmişle gelecek arasında tercih yapmak zorunda kalmayarak hem geçmişin birikimini benimseyeceğiz hem de bununla kendimize yeni bir gelecek inşa edeceğiz. Bu alanda üretilen sanat eserleri de bu bağlamdaki kültür sanat çalışmaları da böylelikle zamansız olmuş olacak. Onun için özellikle bu kurguyu geliştiren genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum, devamının gelmesini ve TÜGVA'mızın Türkiye'nin dört bir yanında 520'yi aşkın noktasında da gençlerimizin kültür sanat üretimine katkı sağlamasını ümit ediyorum."

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Türk toplumunun yaptığı her işte inceliği ve sanatı önceleyen bir millet olduğuna dikkati çekerek, her alanda güçlü Türkiye için kültür sanat etkinliklerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Açılışın ardından katılımcılar eserleri inceleyerek sanatçılardan bilgi aldı. Sergi, 16 Aralık'a kadar açık olacak.

Zamansız sergisi Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde açıldı
Zamansız sergisi Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde açıldı
Zamansız sergisi Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde açıldı
Zamansız sergisi Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde açıldı

Yüksek İstişare Kurulu, Bilal Erdoğan, Tophane, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Zamansız' sergisi Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Zamansız" sergisi Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde açıldı - Son Dakika
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