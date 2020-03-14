'Zamansız' temalı Sanat Mevsimi etkinliğine gençlerden büyük ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Zamansız' temalı Sanat Mevsimi etkinliğine gençlerden büyük ilgi - Son Dakika

'Zamansız' temalı Sanat Mevsimi etkinliğine gençlerden büyük ilgi

7 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı ve İslam İşbirliği teşkilatı Gençlik Forumu işbirliğiyle düzenlenen "Sanat Mevsimi" organizasyonu, özgün bir proje olarak yeteneğini ortaya koymak isteyen gençlere kendilerini gösterme yolunda yeni bir kapı aralıyor.

'Zamansız' temalı Sanat Mevsimi etkinliğine gençlerden büyük ilgi, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı ve İslam İşbirliği teşkilatı Gençlik Forumu işbirliğiyle düzenlenen "Sanat Mevsimi" organizasyonu, özgün bir proje olarak yeteneğini ortaya koymak isteyen gençlere kendilerini gösterme yolunda yeni bir kapı aralıyor. Yurtiçi ve yurtdışından projelerin gönderildiği organizasyona başvuru için son tarih 10 Mayıs 2020'ye uzatıldı.


"Öyle bir şey yap ki zamansız olsun" mottosuyla duyurulan Sanat Mevsimi organizasyonu, Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Gençlik Vakfı ve İslam İşbirliği teşkilatı Gençlik Forumu'nun ortak çalışmasıyla yeni yeteneklere sanatını icra etme fırsatı sunuyor. Farklı sanat dallarından, farklı disiplinlerden proje başvurularının yapıldığı organizasyonda 40 çalışma uzman juri tarafından seçilerek 15 bin TL ile desteklenecek. Kasım 2020'ye kadar somut hale getirilmesi planlanan seçkin çalışmalar, dünyanın önemli merkezlerinde sanatseverlerle buluşacak. Sergi dışında canlı performans, atölye çalışmaları, seminer ve söyleşilerin yapılacağı Sanat Mevsimi 2020 yılının Kasım ayı içinde İstanbul'da ve ardında yurt dışında görücüye çıkacak. - İSTANBUL

Kültür Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:19 Kaynak: İHA
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