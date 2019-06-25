Zamansız temizlik vatandaşa eziyet oldu
1 saat önce
Sinop'ta Kumkapı Plajı'nın yoğun olduğu öğle saatlerde belediye ekiplerinin plaj temizliğini sürdürmesi, vatandaşların tepkisine yol açtı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:21 Kaynak: İHA
'ta Kumkapı Plajı'nın yoğun olduğu öğle saatlerde belediye ekiplerinin plaj temizliğini sürdürmesi, vatandaşların tepkisine yol açtı.
Vatandaşların ailesiyle veya arkadaşlarıyla serinlemek için gittiği Kumkapı Plajı'nda belediye temizlik ekiplerinin plaj temizliği araçlarının, plaja giden halkın aralarından geçerek temizliğine devam etmesi, güneşlenen vatandaşları rahatsız etti.
Bazı vatandaşlar, belediyeyi arayıp şikayette bulunduğunu belirtti. Gazetecilerle konuşan vatandaşlar, belediye temizlik ekiplerinin vatandaşların yoğun olduğu saatlerde bu çalışmaların sürdürülmesinden rahatsız olduğunu, yapılan çalışmaların sabah veya akşam saatlerinde, insan kalabalığının daha sakin olduğu zamanlarda yapılması gerektiğini söyledi. - SİNOP
Palamut lakerdalarının kavanozu 130 liradan satılıyor
Son Dakika! Askerlik 6 aya düştü
188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi
AK Parti'den İmar ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik teklifi