Üye Girişi
"Zamansız Zamanlar" sergisi, Nevmekan Sahil Galeri'de açıldı - Son Dakika

"Zamansız Zamanlar" sergisi, Nevmekan Sahil Galeri'de açıldı

18.02.2022 22:21
"Zamansız Zamanlar" sergisi, Nevmekan Sahil Galeri'de açıldı

Ressam Osman Yılmazer'in medeniyet sembollerini kendine özel bir estetikle işlediği eserlerinden oluşan "Zamansız Zamanlar" sergisi, Nevmekan Sahil Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Ressam Osman Yılmazer'in medeniyet sembollerini kendine özel bir estetikle işlediği eserlerinden oluşan "Zamansız Zamanlar" sergisi, Nevmekan Sahil Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Açılışa, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Yılmazer, eserlerinde zamanın içerisindeki hiçliği aradığını dile getirerek, "Zamanın içindeki sırlara erişmeye çalıştık." ifadesini kullandı.

Yılmazer, serginin aynı zamanda Batı ve Doğu kültürlerinin bir nevi sentezi olduğuna işaret ederek, "Kozmoloji, tasavvuf, şifa kaynağı olduğu düşünülen kültürel sembolleri kullandım. Karışık teknikte çalışılmış 64 parçadan oluşan sergi, ağırlıklı olarak kağıt ve tuval üzerine çalışıldı." dedi.

Aynı zamanda Üsküdar'dan ilham alınarak hayata geçirilen eserlerin yer aldığı sergi, 20 Mart'a kadar Nevmekan Sahil Galeri'de ziyaret edilebilecek.???????

YORUMLAR
500

Hilmi Türkmen, Üsküdar, Ressam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Zamansız Zamanlar' sergisi, Nevmekan Sahil Galeri'de açıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:24 Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı
22:15 Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar
22:08 Bakan Dönmez'den vatandaşa müjdeli haber! Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı
21:37 Son Dakika: Basketbol Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
21:05 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Efsane gazeteci Mithat Bereket, Sürmenaj hastalığıyla mücadele ediyor
21:02 Başakşehir'in başarılı futbolcusu Serdar Gürler maç esnasında sakatlık yaşadı!
20:25 Trabzonspor taraftarını mutlu edecek gelişme! Nwakaeme ile anlaşma sağlandı
20:18 Yatışmayan gerginliğe hakem müdahalesi! Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında tribünler boşaltılıyor!
19:36 Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi
19:32 Son Dakika: Ukrayna'nın doğusunda büyük patlama!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 22:28:16. #1.11#
SON DAKİKA: "Zamansız Zamanlar" sergisi, Nevmekan Sahil Galeri'de açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement