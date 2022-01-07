Zamantı Irmağı buz tuttu - Son Dakika

Zamantı Irmağı buz tuttu

KAYSERİ Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağındaki su seviyesinde düşüş meydana gelirken, suyun yavaş aktığı yerlere ise donarak buz tuttu.

Tomarza ilçe sınırları içerinde geçen Zamantı Irmağı'nın su debisinin ciddi manada düşmesiyle yapılan incelemeler neticesinde, ırmak içerinde yaşayan su canlıları zarar görmeyecek şekilde Bahçelik Barajından saniyede 1 metreküp su bırakıldı. Bu sayede ırmak içerinde diğer kaynak suların ilavesi ile birlikte 3 metreküp su olduğu bilgisine ulaşıldı. Bununla beraber 2021 yılı içerinde kuraklık yaşanması, yağışların bir önceki senelere bakarak çok düşük olması nedeniyle de her yıl akan ırmak suyunda ciddi oranda düşüş meydana geldi. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi olması nedeniyle de ırmak suyunun az aktığı yerlerde ırmak su yüzeyinde don yaşandı. Buzun kalınlığının 1-5 santim arasında değiştiği görüldü.