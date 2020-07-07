Zamantı ırmağında beslenen mandalar mahallenin geçim kapısı oldu - Son Dakika

Zamantı ırmağında beslenen mandalar mahallenin geçim kapısı oldu

Tomarza ilçesine bağlı Avşarsöğütlü Mahallesinde mandalar, besicilerin geçim kapısı oldu.

Tomarza ilçesine bağlı Avşarsöğütlü Mahallesinde mandalar, besicilerin geçim kapısı oldu.

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Mahalleden geçen Zamantı ırmağını değerlendiren besiciler, manda yoğurdu ve sütü satarak geçimlerini sağlıyor.

Mahalle muhtarı Gazi Salman, şunları kaydetti:

"Tomarza'daki 54 mahallede tek manda besleyen mahalle burası. Mahallemizde 30-40 manda var. Mahallemizden Zamantı ırmağı geçtiği için bunu fırsata çevirerek manda besliyoruz. Mandanın en çok yoğurdu güzel olduğu için mahalle sakinlerimiz mandadan elde etmiş oldukları sütleri yoğurt yaparak gerek Tomarza ilçesine gerekse çevre il veya ilçelerde bulunan kişilere satarak geçimlerini sağlıyor."

Tomarza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zamantı ırmağında beslenen mandalar mahallenin geçim kapısı oldu - Son Dakika
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