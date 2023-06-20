Zamarot 1890, Basque Culinary World Prize ödülünü kazandı

SEKSENDOKUZ'un mimari tasarımını gerçekleştirdiği, Ebru Baybara Demir'in hayallerinden biri olarak hayata geçirilen Zamarot 1890, ünlü şefe Gastronominin Nobel'i olarak adlandırılan Basque Culinary World Prize (BCWP) ödülünü kazandıran projelerin arasında yerini aldı.

Sıfır atık restoran olma özelliği ile ülkemizde bir ilk olan Zamarot 1890, Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kalkınma Kooperatifi'nin önemli bir parçası. Yapısından tasarımına, mutfağından reçetelerine bir çok ilki sunan Zamarot 1890, Türk gastronomisinde kooperatif modelini uygulayanilk restoran olma özelliğini de taşıyor. Bu özel proje, gastronominin Nobel'i olarak adlandırılan Basque Culinary World Prize (BCWP) 2023'ü ülkemize getiren Ebru Baybara'nın hayali, SEKSENDOKUZ'un tasarımı ile hayata geçirildi.

Adanmışlığı ve tutkusu tam bir ilham kaynağı olan Ebru Baybara Demir'in hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü projelerinden Zamarot 1890, ünlü şefi ödüle götüren projelerinin arasında önemli bir yere sahip. Dünyanın farklı ülkelerinden 1000 şefin aday gösterildiği, Basque Culinary World Prize (BCWP) ödülü ile taçlandırılan Zamarot 1890'ın mimari tasarımında imzası olan SEKSENDOKUZ'un kurucu ortağı Yüksek Mimar Ayşe Çetin, projeyi duyduğu andaki heyecanının dünyanın en prestijli ödülüyle taçlandırıldığını söyledi.

BU ÖDÜL HEPİMİZİN GURURU

Zamarot 1890'ın en önemli özelliğinin, ülkemizin ilk sıfır atık restoran olması olduğunu belirten Ayşe Çetin, 6. duyuyu tam da Ebru Baybara'nın hayal ettiği gibi bir konsept uygulayarak yansıttıklarını belirtti. Zamarot 1890'ın Mezopotamya Ovası içinde 12 bin yıldır çeşitli uygarlıklara kucak açmış, farklı mezhep, etnik grup ve geleneklere ev sahipliği yapmış bir dünya kenti olan Mardin'de olmasının önemine de değinen Çetin; "Ebru Baybara Demir ile barışın simgesi güvercinleri Zamarot 1890'da birlikte uçurmak bizim için ayrı bir heyecandı. Hayalini kurduğu bir mucizeyi birlikte mümkün kıldığımız sevgili dostumuz, Mardin'in büyülü topraklarından dünyaya açılan penceresinden genç nesillere ışık tutmaya devam ediyor.Ebru Baybara Demir, toprağa, insana ve kadın emeğine verdiği değeri yansıttığı Zamarot 1890'ı SEKSENDOKUZ tasarımlarıyla hayata geçirdiği için son derece mutluyuz. Bu anlamlı ödül hepimizin gururu oldu" dedi.