Zambiya 100 bin doz Sinopharm aşısı aldı - Son Dakika

Afrika ülkelerinden Zambiya, Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısından 100 bin doz teslim aldı.

Çin tarafından temin edilen 100 bin doz Sinopharm aşısı, başkent Lusaka'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığından üst düzey yetkili Kennedy Malama, teslim töreninde yaptığı konuşmada, hükümetin aldığı bu aşıların ülkenin Kovid-19 salgınıyla mücadelesine yardımcı olacağını belirtti.

Salgına karşı kitlesel aşı kampanyasının teşvik edici bir oranda genişlediğini dile getiren Malama, "Talep yaratmada yenilikçi olmaya devam etmemiz önemlidir ve bugün aldığımız sevkiyat, Kovid-19'u yenmeyi amaçlayan adımlara ulaşmada uzun bir yol kat edecek." dedi.

Zambiya'da şimdiye kadar 199 bin 662 Kovid-19 vakası tespit edildi, 3 bin 474 kişi yaşamını yitirdi.