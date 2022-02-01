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Zambiya'da "Ana" tropikal fırtınasında en az 1000 aile yerinden oldu - Son Dakika

Zambiya'da "Ana" tropikal fırtınasında en az 1000 aile yerinden oldu

01.02.2022 18:10
Zambiya'da "Ana" tropikal fırtınasında en az 1000 aile yerinden oldu

Afrika'nın güneydoğusunu etkileyen "Ana" tropikal fırtınası nedeniyle Zambiya'da en az 1000 aile yerinden oldu.

Afrika'nın güneydoğusunu etkileyen "Ana" tropikal fırtınası nedeniyle Zambiya'da en az 1000 aile yerinden oldu.

Zambiya'da hafta sonundan bu yana sağanakların oluşturduğu sel nedeniyle sadece başkent Lusaka'da en az 1000 aile evlerinden tahliye edildi.

Zambiya Meteoroloji Departmanı, fırtına nedeniyle ülke çapında sağanakların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Ordu, vadilerde yaşayanları daha yüksek yerlere tahliye etmeye başladı.

Fırtına nedeniyle ülkede şimdiye kadar can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan Ana tropikal fırtınasında Magaskar, Malavi ve Mozambik'te geçen haftadan beri en az 91 kişi hayatını kaybetti, on binlerce bina hasar gördü.

Uzmanlar, fırtınanın bu denli etkili olmasının iklim değişikliğinden kaynaklı olabileceğini öne sürdü.

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Togo Cumhuriyeti, Zambiya, Fırtına, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zambiya'da 'Ana' tropikal fırtınasında en az 1000 aile yerinden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zambiya'da "Ana" tropikal fırtınasında en az 1000 aile yerinden oldu - Son Dakika
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