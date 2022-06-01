Zambiya'da Çin'in Finanse Ettiği Uluslararası Konferans Merkezi Devreye Girdi - Son Dakika
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Zambiya'da Çin'in Finanse Ettiği Uluslararası Konferans Merkezi Devreye Girdi

01.06.2022 19:02
Zambiya'da Çin'in Finanse Ettiği Uluslararası Konferans Merkezi Devreye Girdi

LUSAKA, 1 Haziran (Xinhua) -- Fotoğrafta Zambiya'nın Lusaka kentindeki Kenneth Kaunda Uluslararası Konferans Merkezi'nin Ana Konferans Salonu görülüyor, 30 Mayıs 2022. Zambiya'da Çin tarafından finanse edilen ultra modern bir uluslararası konferans merkezi Salı günü devreye girdi.

LUSAKA, 1 Haziran (Xinhua) -- Fotoğrafta Zambiya'nın Lusaka kentindeki Kenneth Kaunda Uluslararası Konferans Merkezi'nin Ana Konferans Salonu görülüyor, 30 Mayıs 2022. Zambiya'da Çin tarafından finanse edilen ultra modern bir uluslararası konferans merkezi Salı günü devreye girdi. Ana salonu 2.500 oturma kapasitesine sahip Kenneth Kaunda Uluslararası Konferans Merkezi, Afrika Birliği'nin (AU) bu yıl ortasında düzenlenecek zirvesine ev sahipliği yapmak üzere inşa edildi. (Fotoğraf: Zhang Yuliang/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Zambiya, Haziran, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zambiya'da Çin'in Finanse Ettiği Uluslararası Konferans Merkezi Devreye Girdi - Son Dakika
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