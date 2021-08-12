Zambiya'da halk, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında - Son Dakika

Zambiya'da vatandaşlar, toplam 16 aday arasından ülkenin yeni Cumhurbaşkanını belirlemek için bugün yerel saatle 06.00'da açılan 12 binden fazla seçim sandığında oy kullanmaya başladı.

Doğu Afrika ülkelerinden Zambiya'da vatandaşlar, yeni Cumhurbaşkanını belirlemek için sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderek, yerel saatle 06.00'da açılan 12 binden fazla seçim sandıklarında oy kullanmaya başladı. Zambiya Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip ülkede 7 milyondan fazla seçmenin oy kullanmak için kayıt yaptırdığı belirtildi. Ülkede 2 turda gerçekleşecek olan seçimlerde, aralarında Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu'nun da bulunduğu toplamda 16 aday yarışacak. Cumhurbaşkanı seçimlerinin yanı sıra 800'den fazla aday Zambiya Ulusal Meclisi'ndeki 156 sandalye için mücadele edecek. Ayrıca seçimlerde, Belediye Başkanı ve Konsey koltuklarının sahipleri de belirlenecek.

"Oy verdim, eve gideceğim ve sonuçların açıklanmasını bekleyeceğim"

Zambiya'da seçmenler arasında yer alan Lungu, oy kullanmak için başkent Lusaka'da sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Lungu yaptığı basın açıklamasında, üyesi olduğu Yurtsever Cephe (PF) partisi için "Biz kazanan bir takımız" ifadelerini kullandı. Vatandaşları, oy kullanmaya ve evlerine geri dönerek, sabırla ve barışçıl bir şekilde sonucu beklemeye çağıran Lungu, "Bazı politikacıların insanların oy merkezlerinde dolaşmalarını savunduklarını duydum, bu sadece kaos getirecek. Oy verdim. Eve gideceğim ve radyo dinleyeceğim, gazete okuyacağım, televizyon izleyeceğim ve sonuçların açıklanmasını bekleyeceğim. İyi bir vatandaşın yaptığı budur. Lütfen sandıklarda dolaşmayın, gereksiz anarşiye neden olursunuz" dedi.

"Seçimler hükümet değişikliğiyle sonuçlanmalı"

Ulusal Kalkınma için Birleşik Partisi'nin (UPND) Başkanı Hakainde Hichilema ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde düzenlediği basın toplantısında, ülkenin bir zamanlar büyüyen ekonomisindeki keskin düşüşün getirdiği zorlukların, Zambiyalıları değişim için oy kullanmaya iteceğini umduğunu belirterek, "Seçimler hükümet değişikliğiyle sonuçlanmalı. Yoksulluk her yerde yazılıdır. Herkes mahvolmuş. Zambiya bir yol ayrımında" ifadelerini kullandı.

İki büyük rakip arasında seçim yarışmasının çekişmeli geçmesi bekleniyor

Zambiya'da vatandaşlar, adaylar arasında yer alan Cumhurbaşkanı Lungu ile ana rakibi 59 yaşındaki Hichilema arasındaki seçim yarışının çekişmeli geçmesini bekliyor. Lungu, ağırlıklı olarak Çin tarafından finanse edilen altyapı gelişmeleri ve tohum, gübre gibi tarımsal girdilerin milyonlarca çiftçiye dağıtımıyla ilgili oy kazanmayı beklerken, ülkedeki ekonomik gerginliğin şansını zedeleyebileceği düşünülüyor. Geçmişinde bir işadamı olduğunu belirten ve 6. kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyan Hichilema ise, yatırım çekebileceğini, gergin ekonomik durumu daha iyi yönetebileceğini ve iddia edilen yolsuzluğu ortadan kaldırabileceğini ifade ediyor. - ZAMBİYA