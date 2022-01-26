Zambiya'da her hafta 100'den fazla "yenidoğan" hayatını kaybediyor - Son Dakika

Zambiya'da her hafta 100'den fazla "yenidoğan bebeğin", doğum sırasında yapılan hatalardan kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Zambiya Sağlık Bakanı Sylvia Masebo, ulusal basın kuruluşu Zambia Daily Mail'e yaptığı açıklamada, hamilelik veya doğumdan kaynaklanan önlenebilir komplikasyonlar nedeniyle ülkede her hafta 100'den fazla bebeğin ve 10 ila 15 annenin öldüğünü söyledi.

Masebo, anne ve yenidoğan ölümlerinin çoğunluğunun, yetenekli sağlık profesyonelleri tarafından güvenli ve kaliteli bakım sağlanması yoluyla önlenebileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığından ocakta yapılan açıklamada, 11 bin yeni sağlık personelinin istihdam edilmesinin planlandığı duyurulmuştu.

Düşük ücretler ve kötü çalışma koşulları nedeniyle ülkede halihazırda yüzlerce doktor çalışmıyor.