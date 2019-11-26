Son Dakika Haberleri: Zambiya'da uçağa yıldırım isabet etti
Son Dakika Güncel Zambiya'da uçağa yıldırım isabet etti - Son Dakika

Zambiya'da uçağa yıldırım isabet etti

7 saat önce

Zambiya'da Livingstone-Lusaka seferini yapan Proflight Hava Yollarına ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti.

Zambiya'da uçağa yıldırım isabet etti, System.String[]

Zambiya'da Livingstone-Lusaka seferini yapan Proflight Hava Yollarına ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, 41 yolcusu bulunan ve yerden 5 bin 800 metre yüksekte olduğu sırada yıldırım isabet eden uçak, pilot tarafından başarılı şekilde başkent Lusaka'ya indirildi.

Kaza sonrası çekilen fotoğraflarda uçağın burnunun ve bir kanadının büyük ölçüde hasar aldığı görüldü.

Proflight Yöneticisi Phil Lemba, yolcuların tamamının güvenli şekilde uçaktan indirildiğini kaydetti.

Zambiya, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek
Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı 2 çocuğu 6. kattan düşerek ölen anne tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:47:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zambiya'da uçağa yıldırım isabet etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]