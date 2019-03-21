Son Dakika Haberleri: Zambiya'da Viagra İçeren Enerji İçeceği Yasaklandı
BBC

Zambiya'da Viagra İçeren Enerji İçeceği Yasaklandı

1 saat önce

Afrika ülkesi Zambiya'da yetkililer, ülkede satılan bir enerji içeceğinin satışını, iktidarsızlık ilacı Viagra'nın aktif maddesini bulundurduğu için yasakladı.

Zambiya'da Viagra İçeren Enerji İçeceği Yasaklandı, System.String[]
Afrika ülkesi Zambiya'da satılan bir enerji içeceği, iktidarsızlık ilacı Viagra'nın aktif maddesini bulundurduğu için yasaklandı.

SX Energy Natural Power isimli içecek, aralarında Uganda'nın da olduğu bölge ülkelerine de ihraç ediliyordu.

Uganda'da yakın zamanda bu enerji içeceğini içen bir tüketici, "6 saat süren bir ereksiyon ve aşırı terlemeden" şikayetçi olmuştu.

Üretici firmanın merkezinin bulunduğu Ndola kentinde yetkililer, Çarşamba günü bir bildiri yayımlayarak, "ürünlerin geri çağırılması" talimatını verdi.

Etken maddesi: Sildenafil sitrat

Açıklamayı yapan sözcü Tilyenji Mwanza, Zimbabwe ve Güney Afrika'da satılan ürünlerden elde edilen test sonuçlarında sildenafil sitrat maddesine rastlandığını söyledi.




Sildenafil sitrat, Amerikan ilaç firması Pfizer'ın, ereksiyon bozukluğu için piyasaya sürdüğü Viagra isimli hapın da etken maddesi konumunda bulunuyor.

Üretici firma Revin Zambia, konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Zambiyalı erkekler arasında oldukça popüler olan içecek, barlarda ve marketlerde 500 ml'lik plastik şişelerde satılıyordu.

İçeceğin satıldığı ülkelerden Malavi'de de yetkililer geçen Ocak ayında yapılan testler sonrası SX Energy Natural Power'ın satışını yasaklamıştı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:59 

Afrika, Zambiya, Sağlık
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