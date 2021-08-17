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Zambiya'da yeni Devlet Başkanı Hakainde Hichilema oldu - Son Dakika

Zambiya'da yeni Devlet Başkanı Hakainde Hichilema oldu

17.08.2021 10:26
Zambiya'da yeni Devlet Başkanı Hakainde Hichilema oldu, System.String[]

Zambiya'da 12 Ağustos'ta yapılan başkanlık seçimleri kazanan muhalefet lideri Hakainde Hichilema, ülkenin yeni Devlet Başkanı oldu.

Zambiya'da 12 Ağustos'ta yapılan başkanlık seçimleri kazanan muhalefet lideri Hakainde Hichilema, ülkenin yeni Devlet Başkanı oldu.

Doğu Afrika ülkelerinden Zambiya'da halk, yeni Devlet Başkanı'nı belirlemek için 12 Ağustos'ta sandık başına gitmişti. Toplamda 16 adayın yarıştığı ve yaklaşık 8 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerin sonucu belli oldu. Zambiya Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerinin galibinin muhalif lider Hakainde Hichilema olduğu bildirildi. Açıklamada, Hichilema'nın 2 milyon 810 bin 777 oyuna karşı iktidar partisi adayı Edgar Chagwa Lungu'nun 1 milyon 814 bin 201 oy aldığı aktarıldı.

Komisyon Başkanı Esau Chulu yaptığı açıklamada, 2 turda gerçekleştirilmesi beklenen seçimin 1'inci turda tamamlandığını belirterek, Hakainde Hichilema'yı Zambiya'nın yeni Devlet Başkanı olduğunu ilan etti.

Hichilema destekçileri sokaklarda kutlama yaptı

Hichilema'nın galibiyetinin ardından destekçileri başkent Lusaka'da sokaklara döküldü. Hichilema'nın Genel Başkanı olduğu Birleşik Ulusal Kalkınma Partisi'nin (UPND) renkleri olan kırmızı ve sarılara bürünen destekçiler zaferi sokaklarda şarkı söyleyip dans ederek kutladı. Bazı taraftarlar ise araçlarıyla konvoy yaparak, korna çaldı.

"Yıllarca intikamın kurbanı olduk"

Hichilema destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, göreve çok zor bir dönemde seçildiklerini ama halkı hayal kırıklığına uğratmayacaklarını söyledi. Hichilema, Zambiya halkına bölücülüğü ve eski yönetime yönelik öfkelerini bir kenara bırakma çağrısında bulunarak, "Yıllarca intikamın kurbanı olduk. Yeni bir şiddet dalgası başlatmak istemiyoruz. Daha yüksek bir ahlaki zemin göstermek istiyorsanız siz onlara saldırmayın" diye konuştu.

İktidar partisinin adayı 64 yaşındaki Lungu ise televizyonda ulusa hitaben yaptığı konuşmada, "Barışçıl bir iktidar geçişi için anayasa hükümlerine uyacağım. Bu nedenle, Devlet Başkanı seçilen kardeşim Sayın Hakainde Hichilema'yı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hichilema daha önce 5 kez sandıktan mağlup ayrılmıştı

Varlıklı bir iş adamı olan Hichilema, 2006'da Ulusal Kalkınma İçin Birleşik Partisi'nin (UPND) Genel Başkanı seçilmişti. Hichilema, aday olduğu 5 başkanlık seçiminde sandıktan mağlup olarak ayrılmış, 2017'de Lungu'nun konvoyuna yol açmayı reddettiği için gözaltına alınmıştı.

Hichilema seçim kampanyası döneminde ülkeye yabancı yatırım çekme, mevcut ekonomik durumu daha iyi yönetme ve yolsuzlukları ortadan kaldırma vaatlerinde bulunmuştu. - ZAMBİYA

Zambiya'da yeni Devlet Başkanı Hakainde Hichilema oldu
Zambiya'da yeni Devlet Başkanı Hakainde Hichilema oldu
Zambiya'da yeni Devlet Başkanı Hakainde Hichilema oldu
Zambiya'da yeni Devlet Başkanı Hakainde Hichilema oldu

Muhalefet, İktidar, Zambiya, Afrika, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Zambiya'da yeni Devlet Başkanı Hakainde Hichilema oldu - Son Dakika


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