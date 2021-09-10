Zambiya Devlet Başkanı Hichilema, yolsuzluğun her türüne karşı sıfır tolerans politikası yürüttüklerini söyledi Açıklaması - Son Dakika

Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema???????, 12 Ağustos'taki seçimlerin ardından 156 milletvekilli 13. Ulusal Meclis'in açılış oturumunu gerçekleştirdi.

Başkan Hichilema, açılış konuşmasında, hükümetinin öncelikli hedeflerinin mali açığı azaltmak, ekonomik büyümeyi yeniden sağlamak ve madencilik politikalarını gözden geçirmek olduğunu belirtti.

Piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesini sağlarken mali açığı kapatacak politikalar uygulayacaklarını kaydeden Hichilema, "Yolsuzluğun her türüne karşı sıfır tolerans politikamız var." dedi.

Yolsuzlukla mücadelede ayrım yapılmayacağını vurgulayan Hichilema, "Gerçekten de zor durumda olan, cesur ve kararlı adımlar atılması gereken bir ekonomiyi devraldık." diye konuştu.

Afrika'nın ikinci en büyük bakır üreticisi Zambiya, son yıllarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle ekonomik bunalım yaşıyor.

Zambiya, geçen yıl 12 milyar dolarlık dış borcunu temerrüde düşürerek Kovid-19 döneminde Afrika'da bunu yapan ilk ülke olmuştu.

Artan yaşam maliyetleri, işsizlik ve günlük zorluklar, Hichilema'nın özellikle genç seçmenler arasında popülerliğini artırarak onu 12 Ağustos seçimlerinde iktidara taşımıştı.

"Zambiya Polis Teşkilatı, kamusal alanda en yozlaşmış kurum olarak algılanıyor"

Polis Genel Müfettişi Lemmy Kajoba, basın açıklamasında, polis memurlarını görevlerini yerine getirirken yolsuzluk eylemlerine bulaşmaktan kaçınmaları konusunda uyararak, "Zambiya Polis Teşkilatı, kamusal alanda en yozlaşmış kurum olarak algılanıyor." ifadesini kullandı.

Bu konuda hataya düşen her polis memurunun en sert şekilde cezalandırılacağını belirten Kajoba, Zambiyalıları da yolsuzluk uygulamalarına karıştığı belirlenen herhangi bir memuru, amirlerine veya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'na şikayet etmeye çağırdı.