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Zambiya Devlet Başkanı'ndan "doğum günü affı"

6 saat önce

Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu, 63. doğum günü münasebetiyle aralarında siyasi mahkumların da olduğu beş kişiyi affetti.

Zambiya Devlet Başkanı'ndan

Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu, 63. doğum günü münasebetiyle aralarında siyasi mahkumların da olduğu beş kişiyi affetti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Lungu'nun, doğum günü dolayısıyla aralarında eski Maden Bakanı Maxwell Mwale, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Christopher Singogo ve gazeteci Derrick Sinjela'nın da olduğu beş kişiyi affettiği belirtildi.

Af kararı, Lungu'nun 3. dönem için de başkan adayı olmak istediğini açıklamasının ardından geldi.

Eski Devlet Başkanı Michael Sata'nın hayatını kaybetmesinin ardından 2015'te göreve gelen Lungu, 2016'da da seçimleri kazanarak koltuğunda kalmayı başarmıştı.

Zambiya, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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