Son Dakika Haberleri: Zambiya: Dünyadaki En Utanç Verici İnsanların Ülkesi || Zambiya Hakkında 10 İlginç Gerçek

Zambiya: Dünyadaki En Utanç Verici İnsanların Ülkesi || Zambiya Hakkında 10 İlginç Gerçek

52 dakika önce

Dini ritüelleri ve enteresan kadınlarıyla, Afrika'nın ismi az duyulmuş bu ülkesi, içinde yüzlerce gizemli gerçek barındırmakta.

Dini ritüelleri ve enteresan kadınlarıyla, Afrika'nın ismi az duyulmuş bu ülkesi, içinde yüzlerce gizemli gerçek barındırmakta. Zambiya'nın ilginç gelenekleri ve adetlerini sıraladığımız listemize hazırsanız başlıyoruz.İlginç cenazeler,akılalmaz düğün gelenekleri ve çılgın partileriler şimdi karşınızda.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:13 Kaynak: Youtube

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