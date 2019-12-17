Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı. - Son Dakika

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Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı.
6 saat önce
Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:30 Kaynak: AA
Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı.
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