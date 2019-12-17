Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı. - Son Dakika

Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı.

6 saat önce

Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı.

Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı., System.String[]

Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı.

Zambiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:30 Kaynak: AA
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