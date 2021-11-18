Zambiya, iklim değişikliği ve fiyat artışı kaynaklı gıda krizi yaşıyor - Son Dakika

Güney Afrika ülkesi Zambiya'da iklim değişikliğinden kaynaklı kötü hava koşulları ve yükselen fiyatlar nedeniyle gıda krizi yaşandığı bildirildi.

News 24'ün haberine göre, ülkede iklim değişikliği nedeniyle yaşanan sel baskınları ile temel gıda maddelerinden olan mısır unu fiyatlarındaki artış nedeniyle 1,5 milyondan fazla kişi gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonundan (IFRC) yapılan açıklamada, yaşanan durumun yüksek yoksulluk seviyesi ile karakterize edilebileceği belirtildi.

Zambiya hükümeti, gıda stoklarını artırmak için geçen ay Zimbabve'ye mısır ihracatını büyük oranda azaltmıştı.

Tarım Bakanı Rueben Phiri geçen hafta yaptığı açıklamada, mısır fiyatlarının gelecekte istikrarlı olacağına dair güvence vermişti.

Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan açıklamada ise ülkede yağışlı bir sezonun beklendiğini ancak ülkenin en önemli tarım merkezlerinin sel tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.