Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Chilengi'den Aa'ya Ziyaret

Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Anadolu Ajansına (AA) ziyarette bulundu.

Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Anadolu Ajansına (AA) ziyarette bulundu.



Büyükelçi Chilengi'yi, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ağırladı.



Ziyarette, AA ile Zambiya haber ajansı ZANIS arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.



Büyükelçi Chilengi ve AA Genel Müdür Yardımcısı Özkaya, iki haber ajansının birbiriyle haber, fotoğraf ve görüntü ile gazetecilik alanında deneyim paylaşımına yönelik iş birliği anlaşmasının en kısa zamanda imzalanması hususunda mutabık kaldı.



Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Chilengi, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'nın dünya çapında bilinen, güvenilir ve önemli bir haber kaynağı olduğunu belirterek, iki ülkenin resmi haber ajansları arasında anlaşma imzalanmasının ardından yalan haberle mücadele konusunda yoğun bir iş birliği yürütmek istediklerini kaydetti.



AA Genel Müdür Yardımcısı Özkaya da Büyükelçi Chilengi'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ile iyi ilişkiler kurmaktan yana olduğuna dikkati çeken Özkaya, Türkiye'nin Afrika açılımı politikası doğrultusunda AA'nın Afrika ülkelerine ve Zambiya'ya önem verdiğinin altını çizdi.



Özkaya, AA'nın haberleri yerinden ve yerel halkla iletişim halinde aktardığına, insan odaklı habercilik yaptığına işaret ederek, iki ülke haber ajansları arasında kurulacak kanalların ilişkilerin pekişmesi ve doğru haberlerin aktarılması açısından önemli olduğunu vurguladı.



Ziyaret, karşılıklı hediyelerin sunulmasının ardından sona erdi.

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