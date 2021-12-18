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Zambiya Ticaret Bakanı Mulenga'ya göre, Afrika Zirvesi'yle yeni bir sayfa açılacak - Son Dakika

Zambiya Ticaret Bakanı Mulenga'ya göre, Afrika Zirvesi'yle yeni bir sayfa açılacak

18.12.2021 11:51

Zambiya Ticaret ve Sanayi Bakanı Chipoka Mulenga, Türkiye'nin hem sahip olduğu teknoloji hem de muhatabına duyduğu saygı nedeniyle ideal bir iş ortağı olduğunu söyledi.

Zambiya Ticaret ve Sanayi Bakanı Chipoka Mulenga, Türkiye'nin hem sahip olduğu teknoloji hem de muhatabına duyduğu saygı nedeniyle ideal bir iş ortağı olduğunu söyledi.

Zambiya Ticaret ve Sanayi Bakanı Mulenga, İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Mulenga, Zambiya'nın, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkesine riayet eden bütün partnerlerle iş birliğine açık olduğunun altını çizerek Türkiye'nin her yaptığı işte belli standartları gözettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de Zambiya'yı ziyaret ettiğini anımsatan Mulenga, o ziyaret sonrası Türkiye ile neler yapabilecekleri üzerine düşünmeye başladıklarını kaydetti.

Mulenga, ekimde düzenlenen Türkiye-Afrika İş Forumu'na katıldığını ve 2 günlük programda iş insanları ve sektör temsilcileri olmak üzere 45'ten fazla görüşme yaptığını dile getirdi.

Bakan Mulenga, ülkesinin yabancı yatırımlar konusundaki duruşu hakkında şunları söyledi:

"Afrika ülkeleri uzun süredir Batılı partnerleriyle yaptığı iş birliklerinden ne yazık ki çok az pay alabildi. Çok ciddi bir ticaret açığı ortaya çıktı. Zambiya ve birçok Afrika ülkesi artık bu tabloyu değiştirmek istiyor. Yer altı kaynaklarımız, madenlerimizle aslında çok zenginiz ama uzun süredir bu zenginliği ülkemizin yararına nasıl kullanabiliriz konusu gündemimizde değildi. Yeni hükümet artık bu kaynakların tüm ulusa fayda sağlamasını istiyor. Bu noktada Türkiye tam aradığımız partner. Hem ihtiyaç duyduğumuz teknolojiye sahip hem de bizim isteklerimizi anlıyor ve saygı duyuyor. Dolayısıyla bu zirveyle de yepyeni bir sayfanın açılacağını, yeni bir dönemin başlayacağını düşünüyorum."

Mulenga, Türkiye'nin teknolojiye sahip gelişmiş bir ülkeden daha fazlası olduğuna işaret ederek, "Türklerin kendilerini yaptıkları işe adamasından ve vatan sevgisinden çok etkilendim. Biz Zambiyalılarda da aynı özellik var. Biz de kendimizi yaptığımız işe adamayı seviyoruz. Bizim için de vatan çok önemlidir. Türkiye hem çok gelişmiş bir ülke hem de birbirimizi anladığımızı düşünüyorum. O nedenle Zambiya'da daha çok Türk yatırımı görmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mulenaga, Türkiye'den Afrika'ya yatırımların yanı sıra Afrikalı iş insanlarının da Türkiye'ye yatırım yapabileceğine dikkati çeken Mulenga, şöyle devam etti:

"Türk iş insanları Zambiya'ya gelip yatırım yapıyorsa Zambiyalı iş insanlarımız da Türkiye'de yapabilir. Bizim de partnerlerimize fayda sağlayacağımız birçok konu başlığı var. Ne yazık ki diğer kıtalardan bazı ülkelerin kasten Afrika'yı dezavantajlı konuma düşüren aynı zamanda tamamen kendi çıkarını önceleyen anlaşmalarına tanık olduk. Artık kendi yer altı kaynaklarımızla ne yapmak istediğimize, hangi partnerle iş birliği yapacağımıza, hangi yatırımları istediğimize kendimiz karar veriyoruz. Hükümetin bu konuda tavrı çok net; halka fayda sağlamayacak hiçbir projede yokuz."

Mulenga, Zambiya'nın aynı zamanda vahşi yaşamı ve başta Victoria Şelalesi olmak üzere doğal güzellikleriyle bir turizm ülkesi olduğu hatırlatmasında bulunarak Türkiye'den turist ağırlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Zambiya Ticaret Bakanı Mulenga'ya göre, Afrika Zirvesi'yle yeni bir sayfa açılacak
Zambiya Ticaret Bakanı Mulenga'ya göre, Afrika Zirvesi'yle yeni bir sayfa açılacak
Zambiya Ticaret Bakanı Mulenga'ya göre, Afrika Zirvesi'yle yeni bir sayfa açılacak
Zambiya Ticaret Bakanı Mulenga'ya göre, Afrika Zirvesi'yle yeni bir sayfa açılacak

Mustafa Varank, Zambiya, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zambiya Ticaret Bakanı Mulenga'ya göre, Afrika Zirvesi'yle yeni bir sayfa açılacak - Son Dakika


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