Zambiya Ulusal Meclisi ilk kadın başkanını seçti - Son Dakika

Zambiya Ulusal Meclis Başkanlığı seçimini kazanan Nelly Mutti, ülke tarihinde bu göreve seçilen ilk kadın oldu.

Mutti, tek aday olarak katıldığı seçimde, Ulusal Meclis tarafından yeni meclis başkanı ilan edildi.

Birleşik Ulusal Kalkınma Partisi (UPND) üyesi Attractor Chisangano ile bağımsız milletvekili Moses Moyo da meclis başkan yardımcılığı görevine geldi.

Mutti, yardımcıları ile yemin ederek yeni görevine başladı.

Ülkenin ilk kadın Meclis Başkanı Mutti, yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada, bu göreve seçilmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu nedenle büyük bir alçakgönüllülükle kendimi meclisin iradesine teslim ediyorum, teşekkür ederim." dedi.

Ulusal Meclisin, Mutti başkanlığında toplanacak ilk oturumu 10 Eylül'de gerçekleştirilecek.