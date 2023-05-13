Zambiya'da korkunç kaza! Otobüs kamyonla çarpıştı: 24 ölü - Son Dakika
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Zambiya'da korkunç kaza! Otobüs kamyonla çarpıştı: 24 ölü

13.05.2023 22:33

Zambiya'da dini törene giden yolcuları taşıyan bir otobüsün kamyonla çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 24 kişi yaşamını kaybetti. Ölenlerin 23'ünün kadın olduğu belirtildi.

Afrika'nın güneydoğusunda bulunan Zambiya'nın Siavonga kasabasında bir kilisede gerçekleşecek dini törene giden yolcuları taşıyan otobüs kamyona çarptı. Kazada 24 kişi hayatını kaybederken aralarında sürücünün de olduğu 12 kişi ağır yaralandı.

Zambiya'da otobüs kamyonla çarpıştı: 24 ölü

ÖLENLERİN 23'Ü KADIN

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin 23'ünün kadın olduğu belirtildi. Zambiya'daki yolların bakımsızlığı ve dikkatsiz araç kullanımı nedeniyle trafik kazalarının sık sık yaşandığı belirtiliyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zambiya'da korkunç kaza! Otobüs kamyonla çarpıştı: 24 ölü - Son Dakika
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