Zamdan sonra Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün! - Son Dakika
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Zamdan sonra Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün!

08.06.2022 20:12
Zamdan sonra Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün!

Büyük bir kitle tarafından tercih edilen Apple, Türkiye'de en ucuz hangi ürünleri satıyor? İşte Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün!

2021 yılının son çeyreğinden bugüne kadar birçok kez zam yapıp bazılarını geri alan Apple, WWDC22 etkinliğinden sonra doların son yükselişine karşı koyamayarak tüm ürünlerine zam yaptı. Artık tek haneli rakamlara iPhone alma dönemi tarih olmuştu zaten, ancak aynı şekilde aksesuar alma dönemi de kapanmış oldu. Peki büyük bir kitle tarafından tercih edilen Apple, Türkiye'de en ucuz hangi ürünleri satıyor? Apple Store'dan en ucuz hangi ürünleri satın alabiliyorsunuz?

Bilgisayar ve telefon temizlemenin maliyeti 369 TL!

1- MagSafe-MagSafe 2 Dönüştürücü – 149 TL

Apple Store'da satılan en düşük fiyatlı aksesuar MagSafe'den MagSafe 2'ye dönüştüren aparat oldu. Bu aparat ile LED Cinema Display ve Thunderbolt Display'inizde MagSafe konektörü kullanabilmenizi veya MagSafe 2 özelliği olan Mac bilgisayarınızı MagSafe Güç Adaptörü kullanarak şarj edebiliyorsunuz.

Zamdan sonra Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün!

MagSafe-MagSafe 2 dönüştürücü satın almak için buraya tıklayın

2- Lightning – 3.5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü (Lightning'den USB-C'de dahil) – 169 TL

iPhone X ile telefondan kaldırılan 3.5 mm kulaklık jak girişi, birçok kullanıcının keyfini kaçırdı. Özellikle profesyonel kulaklık kullananlar için gerekli bu adaptör, en ucuz Apple ürünleri arasında ikinci sırada yer aldı.

Zamdan sonra Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün!

iPhone modelleri dışında bu girişin kalktığı bazı MacBook ve iPad modelleri de oldu.

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USB-C – 3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü satın almak için buraya tıklayın

3- mophie USB-A Araç İçi Şarj Cihazı – 249 TL

Günlük hayatta mobilizasyonunuz fazla ise ve araç kullanıyorsanız, Apple'dan alabileceğiniz en ucuz araç içi şarj adaptörü tam size göre.

Zamdan sonra Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün!

Alüminyumdan yapılan mophie araç içi şarj cihazı, standart USB-A girişine sahip ve iPhone, iPad, AirPods veya diğer cihazlarınız için 12W yüksek çıkışlı şarj imkanı sunuyor.

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iOS 16

4- Lightning Konnektörlü mophie USB-A Kablosu – 269 TL

Apple'ın iPhone ve AirPods modelleri için halen kullanmaktan vazgeçmediği Lightning konnektörü en yeni iPhone 13 serisi ile devam ediyor. Şirket ne zaman USB-C'ye geçecek bilinmez ancak orijinal Apple kablosundan daha uygun fiyat ve MFI (Made for iPhone) lisanslı bu kablo siyah rengi ve örgü yapısı ile de alınmaya değer görünüyor.

Zamdan sonra Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün!

Lightning Konnektörlü mophie USB-A Kablosu (1 metre) satın almak için buraya tıklayın

5- Lightning – Micro USB Adaptörü – 329 TL

Yine Lightning konnektörlü cihazlar için imdada koşan bir dönüştürücü olan micro USB adaptörü, Lightning girişi olan bir iPhone'u, iPad'i veya iPod'u eşzamanlamak ve şarj etmek üzere micro USB kablolarına ve şarj aletlerine bağlamanıza olanak tanıyor.

Zamdan sonra Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün!

Bu adaptör boyut olarak küçük olsa da fiyat olarak oldukça büyük.

Lightning – Micro USB Adaptörü satın almak için buraya tıklayın

6- Apple Pencil Uçları – 309 TL

Yüksek fiyatlı olan Apple Pencil ve Apple Pencil 2 dokunmatik kalemlerinin ucu zarar görürse ya da kaybedilirse çözümü basit. Cihazın kendisine göre oldukça ucuz olan bu kalem uçlarını yanınızda bulundurmanızda fayda olabilir.

Zamdan sonra Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün!

Apple Pencil Uçları – 4'lü paket satın almak için buraya tıklayın

7- Apple Remote – 359 TL

Apple TV'niz var ve kumandası bozuldu veya aşındı mı? Yine dört haneli rakamlarda satılan Apple TV'nin kumandasını değiştirmek diğer alternatiflere bakıldığında daha ucuz.

Zamdan sonra Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün!

Apple Remote kumanda satın almak için buraya tıklayın

8- Apple Watch Manyetik Hızlı Şarj Aygıtı – USB-C Kablosu – 419 TL

Apple Watch Series 7 ile hızlı şarj özelliği Apple Watch'a da geldi. Tabi ki bu USB-A ile mümkün olamayacağı için şirket USB-C manyetik hızlı şarj kablosunu satışa çıkardı.

Zamdan sonra Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün!

Apple Watch Manyetik Hızlı Şarj Aygıtı – USB-C Kablosu (1 metre) satın almak için buraya tıklayın

9- iPhone için Belkin Araç Havalandırma Izgarasına Montaj Parçası – 399 TL

Belkin Araç Havalandırma Izgarasına Montaj Parçası, aracınızda iPhone'unuzu eller serbest modda kullanmanız için güvenli bir yol sunuyor. Havalandırma Izgarasına Montaj Parçası'nın ayarlanabilir braketleri koruyucu kılıfla birlikte 6.5 inçe kadar ekran boyutlarına sahip iPhone modellerine uyacak şekilde genişletilebiliyor.

Zamdan sonra Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün!

Bu yuva, herhangi bir vantuza veya yapışkana gerek olmadan iPhone'unuzu aracınızın ön panelindeki bir havalandırma ızgarasına bağlayarak kullanışlı bir görüş seviyesi sunuyor. Havalandırma Izgarasına Montaj Parçası'nın 180 derece dönebilmesi sayesinde iPhone'unuzu dikey veya yatay modda da kullanabiliyorsunuz.

Belkin Araç Havalandırma Izgarasına Montaj Parçası satın almak için buraya tıklayın

10- Apple Parlatma Bezi – 369 TL

18 Ekim'de düzenlenen Apple etkinliğinden sonra sessiz sedasız satışa çıkarılan Apple'ın özel parlatma bezi büyük bir ilgi çekti. Birçok kişi ürünün fiyatına tepki gösterirken, bir kısmı ise ürünü teknolojik cihazları silme konusunda oldukça başarılı olabileceğini belirtti.

Zamdan sonra Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün!

Fiyatını yüksek bulanlar olsa da, bu parlatma bezinin Apple'ın Türkiye'deki en ucuz ürünlerinden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Aşındırmayan yumuşak malzemeden üretilen Parlatma Bezi, nano-texture cam dahil tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizleyebiliyor.

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YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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