Zamlar birbiri ardına! Tüm Dacia modellerinin fiyatları arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Zamlar birbiri ardına! Tüm Dacia modellerinin fiyatları arttı

07.07.2022 15:00
Zamlar birbiri ardına! Tüm Dacia modellerinin fiyatları arttı

Dacia, Temmuz 2022 fiyatlarını duyurdu. Sektörün genelinde olduğu gibi değişiklikler zam odaklıydı. İşte Dacia Temmuz 2022 fiyat listesi.

Otomobil üreticileri, temmuz ayına girmemizle beraber fiyatlarını güncellemeye başladı. Küresel çip krizi, pandemi, döviz kuru ve Ukrayna- Rusya savaşı gibi etkenlerden dolayı fiyatlar zam odaklı oldu. Son olarak ülkemizde önemli satış başarılarına imza atan Dacia, Temmuz 2022 fiyat listesi ile sürücü karşısına çıktı. Bu bağlamda tüm modellerin fiyat etiketleri arttı.

Tüm Dacia modellerine zam! Temmuz 2022 fiyat listesi

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz nedenlerden dolayı güncellenen fiyatlar artık zam odaklı. Dacia da bugüne dek daha çok uygun fiyatlı modellerle sektörde boy gösterdi. Ancak son zamanlardaki olumsuz gelişmeler pazarın genelindeki gibi Romanya merkezli üreticiyi olumsuz etkiledi. İşte Dacia Temmuz 2022 fiyat listesi!

Dacia Duster

Donanım Paketi – Motor SeçeneğiHaziran 2022Temmuz 2022Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2456.900 ?475.000 ?Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4×2476.900 ?497.000 ?Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4×2497.900 ?518.000 ?Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2524.900 ?550.000 ?Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4×4519.900 ?543.000 ?Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2527.900 ?548.000 ?Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4645.000 ?680.000 ?Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2565.000 ?593.000 ?

Otomobil fiyatlarına bir zam da Hyundai'den geldi!

Yeni Sandero

Donanım Paketi – Motor SeçeneğiHaziran 2022Temmuz 2022Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg435.000 ?456.000 ?Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg446.900 ?467.000 ?

Yeni Sandero Stepway

Zamlar birbiri ardına! Tüm Dacia modellerinin fiyatları arttı

Donanım Paketi – Motor SeçeneğiHaziran 2022Temmuz 2022Comfort 1.0 Turbo 90 bg401.900 ?446.900 ?Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg439.900 ?460.000 ?Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg466.000 ?497.000 ?

Lodgy

Donanım Paketi – Motor SeçeneğiHaziran 2022Temmuz 2022Stepway 1.5 Blue dCi 115 hp 7 koltuklu LL516.000 ?541.900 ?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dacia'nın Temmuz 2022 fiyat listesi nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Rusya: 'Yılan Adası'na Ukrayna bayrağı dikmeye çalışan Ukraynalı askerler vuruldu' Rusya: 'Yılan Adası'na Ukrayna bayrağı dikmeye çalışan Ukraynalı askerler vuruldu' Son dakika haber... Rusya: Yılan Adası'na yönelik yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenledik Son dakika haber... Rusya: Yılan Adası'na yönelik yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenledik
Kaynak: Shiftdelete

Rusya, Dacia, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Zamlar birbiri ardına! Tüm Dacia modellerinin fiyatları arttı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
14:18 TTB çağrısı sonrası bazı doktorlar yürümek istedi! Polis izinsiz gösteriyi durdurunca tansiyon yükseldi
14:12 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, o dönem yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi!
14:10 TTB eyleme başladı! Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından birçok ilde gergin anlar yaşandı
13:56 Galatasaray'da ayrılık artık çok yakın! Marcao kampa götürülmüyor
13:39 Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına asıldı: Cenazemiz var, hasta bakılmayacaktır
13:38 İçişleri harekete geçti: Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 15:12:26. #1.12#
SON DAKİKA: Zamlar birbiri ardına! Tüm Dacia modellerinin fiyatları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement