Otomobil üreticileri, temmuz ayına girmemizle beraber fiyatlarını güncellemeye başladı. Küresel çip krizi, pandemi, döviz kuru ve Ukrayna- Rusya savaşı gibi etkenlerden dolayı fiyatlar zam odaklı oldu. Son olarak ülkemizde önemli satış başarılarına imza atan Dacia, Temmuz 2022 fiyat listesi ile sürücü karşısına çıktı. Bu bağlamda tüm modellerin fiyat etiketleri arttı.
Tüm Dacia modellerine zam! Temmuz 2022 fiyat listesi
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz nedenlerden dolayı güncellenen fiyatlar artık zam odaklı. Dacia da bugüne dek daha çok uygun fiyatlı modellerle sektörde boy gösterdi. Ancak son zamanlardaki olumsuz gelişmeler pazarın genelindeki gibi Romanya merkezli üreticiyi olumsuz etkiledi. İşte Dacia Temmuz 2022 fiyat listesi!
Dacia Duster
Otomobil fiyatlarına bir zam da Hyundai'den geldi! Yeni Sandero Yeni Sandero Stepway Lodgy Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dacia'nın Temmuz 2022 fiyat listesi nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Zamlar birbiri ardına! Tüm Dacia modellerinin fiyatları arttı - Son Dakika
Donanım Paketi – Motor SeçeneğiHaziran 2022Temmuz 2022Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2456.900 ?475.000 ?Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4×2476.900 ?497.000 ?Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4×2497.900 ?518.000 ?Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2524.900 ?550.000 ?Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4×4519.900 ?543.000 ?Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2527.900 ?548.000 ?Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4645.000 ?680.000 ?Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2565.000 ?593.000 ?
Donanım Paketi – Motor SeçeneğiHaziran 2022Temmuz 2022Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg435.000 ?456.000 ?Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg446.900 ?467.000 ?
Donanım Paketi – Motor SeçeneğiHaziran 2022Temmuz 2022Comfort 1.0 Turbo 90 bg401.900 ?446.900 ?Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg439.900 ?460.000 ?Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg466.000 ?497.000 ?
Donanım Paketi – Motor SeçeneğiHaziran 2022Temmuz 2022Stepway 1.5 Blue dCi 115 hp 7 koltuklu LL516.000 ?541.900 ?
Son Dakika
Otomobil fiyatlarına bir zam da Hyundai'den geldi!
Yeni Sandero
Yeni Sandero Stepway
Lodgy
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dacia'nın Temmuz 2022 fiyat listesi nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Zamlar birbiri ardına! Tüm Dacia modellerinin fiyatları arttı - Son Dakika