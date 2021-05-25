Zamlar inşaat sektörünü zor durumda bıraktı - Son Dakika

Zamlar inşaat sektörünü zor durumda bıraktı

25.05.2021 16:36
Zamlar inşaat sektörünü zor durumda bıraktı, System.String[]

İnşaat Komitesi Mayıs Ayı toplantısında konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, inşaat malzemelerine yapılan zam sebebiyle sektörün zor durumda olduğunu ifade etti.

İnşaat Komitesi Mayıs Ayı toplantısında konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, inşaat malzemelerine yapılan zam sebebiyle sektörün zor durumda olduğunu ifade etti.

Körfez Ticaret Odası komite toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Pandemi sebebiyle Mayıs Ayı komite toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sektöre yönelik açıklamalarda bulunan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, inşaat sektörünün zor durumda olduğunu, inşaat malzemelerine yapılan zamların sektörü zora soktuğunu ve sektörü yavaşlattığını dile getirirken, inşaat sektörünün son dönemlerde malzeme tedariki ve fiyat artışlarıyla ilgili konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Körfez Ticaret Odası Başkanı Öztürk, "Son dönemlerde inşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizden malzemelerdeki fiyat artışları ve çimento, beton, demir gibi ürünlerin tedarikinde de sıkıntılar yaşandığına dair geri dönüşler almaktayız. Çimento ve demir başta olmak üzere, son yapılan zamlar ile birlikte inşaat demirinde yüzde 120, tavan profilinde yüzde 140, TU profilinde yüzde 122 ve sandviç panelde ise yüzde 114'e varan zamlar yapılmış durumda. Birçok malzemede fiyat artışı yüzde 140'lara ulaşmış durumda ve tedarik sorunu da yaşanmakta. Devlet veya özel sektöre taahhüt edilen tutarlar sürdürülebilir tutulamadığından ve nihai alıcının yüksek rakamlarla karşılaşmasından dolayı işletmelerimizin piyasada tutunma gücü zayıflamakta ve taahhütlerini yerine getirememektedirler. Bu durumun ne yazık ki tüm ekonomiyi etkileyecek olumsuz sonuçları olmaktadır. Sektörde dengeli bir piyasanın oluşturulması ve sağlam bir mekanizmanın kurulması özellikle bu dönemde hayati önem taşımaktadır. Dövizin artışıyla oluşan zamlar, yapı maliyetlerindeki artış önlenemez boyutlara gelmiş durumdadır. Meslek komitelerimizin konuya ilişkin tespit ve önerilerini daha önce yetkililere ilettik, konu ile ilgili çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - KOCAELİ

Zamlar inşaat sektörünü zor durumda bıraktı

Ticaret, Körfez, İnşaat, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zamlar inşaat sektörünü zor durumda bıraktı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti'den yeni yasa teklifi: 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin cezaları ertelenecek AK Parti'den yeni yasa teklifi: 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin cezaları ertelenecek Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti İki araç kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı İki araç kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı 16 Haziran'da Putin ile Biden, Cenevre'de bir araya gelecek 16 Haziran'da Putin ile Biden, Cenevre'de bir araya gelecek İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri
17:50 AK Parti'den yeni yasa teklifi: 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin cezaları ertelenecek
17:43 Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
17:43 Ozan Tufan'dan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğan hareketler
17:36 16 Haziran'da Putin ile Biden, Cenevre'de bir araya gelecek
17:35 Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü
17:21 Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak
17:19 İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı
17:16 Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Balotelli için deli diyorlar, Adana'da rahat eder
16:58 Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi
16:42 Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak
Meclis'te Hakimler Savcılar Kurulu'nun 7 yeni üyesi seçildi Meclis'te Hakimler Savcılar Kurulu'nun 7 yeni üyesi seçildi         
17:54
Ozan Tufan'dan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğan hareketler Ozan Tufan'dan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğan hareketler         
17:44
2020, dünyanın peşini bırakmıyor! Aralık'ta insana sıçrayan kuş gribi, 46 ülkeye yayıldı 2020, dünyanın peşini bırakmıyor! Aralık'ta insana sıçrayan kuş gribi, 46 ülkeye yayıldı         
17:38
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak         
17:22
"Öldürdüğüme dair bir kanıt yok" dedi, ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren kadını yaptığı savunma kurtaramadı         
17:00
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Cevdet Yılmaz: Kapsamlı bir borç yapılandırma paketi çarşamba günü komisyona geliyor TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Cevdet Yılmaz: Kapsamlı bir borç yapılandırma paketi çarşamba günü komisyona geliyor         
16:35
Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu         
16:12
FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı         
15:42
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Parkta bulduğu taşın gök elması olduğunu düşünüyor! Değerini kanıtlarsa yüksek fiyattan satacak Parkta bulduğu taşın gök elması olduğunu düşünüyor! Değerini kanıtlarsa yüksek fiyattan satacak         
13:55
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 18:02:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zamlar inşaat sektörünü zor durumda bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement