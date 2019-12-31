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Zamlar, tanzim satış, Suriye, ABD yaptırım tehdidi, işsizlik: Türkiye'de 2019 nasıl geçti?
6 saat önce
Türkiye'de 2019 nasıl geçti?
Türkiye'de 2019 nasıl geçti? Ülke gündeminde geçtiğimiz sene öne çıkan başlıkları derledik.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:09
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