Zamlara rağmen: Otomobil sektöründe beklenmeyen artış! - Son Dakika
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Zamlara rağmen: Otomobil sektöründe beklenmeyen artış!

03.06.2022 20:38
Zamlara rağmen: Otomobil sektöründe beklenmeyen artış!

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından açıklanan verilere göre Mayıs ayında otomobil piyasasında beklenmeyen artış yaşandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Mayıs ayına ilişkin raporlarını yayınladı. Piyasada yaşanan fiyat artışlarına rağmen Mayıs ayı beklenildiği kadar kötü gitmedi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarında Ocak ve Mayıs aylarında 2021 yılına göre, yüzde 12'lik bir düşüş yaşandı. Ancak, Mayıs ayı olarak incelendiğinde artan otomobil fiyatlarına rağmen 2022 yılı Mayıs ayında, 2021 yılı Mayıs ayına göre yüzde 20'lik bir artış gözlemlendi.

Mayıs ayında artış göstererek, 65 bin 167 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti

Ocak ve mayıs dönemleri incelendiğinde otomobil satışlarının yüzde 89,4'ünü vergi oranları diğer segmentlere daha düşük olan A,B ve C segmentlerindeki otomobillerden oluşuyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yayınlanan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporuna göre, 2021 yılı Mayıs ayına göre, 2022 Mayıs ayında yüzde 19,1'lik bir artışla toplam 65 bin 167 satış gerçekleşti.

Otomobil satışları yüzde 20'lik bir artışla birlikte 51 bin 750 adet gerçekleşirken, hafif ticari araçlar ise yüzde 15,7'lik bir artışla 13 bin 417 adet satıldı. Motor silindir hacmi olarak baktığımızda ise, Ocak ve Mayıs aylarında 1600cc altında olan otomobil satışlarında yüzde 15,8'lik bir düşüş yaşandı. 1600 ve 2000 cc aralığında olan otomobillerde ise yüzde 40,5'lik bir düşüş var.

Suv araçlar pazar payının yüzde 40'ını oluşturuyor

Otomobil pazarının bu yıl itibariyle yüzde 89,4'ünü A,B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Bu yıl itibariyle gövde olarak bakıldığında ise Suv araçlar, pazar payının yüzde 40'ını oluşturuyor. İkinci sırada ise yüzde 35 ile Sedan araçlar gelirken, üçüncü sırada ise yüzde 22 ile hatchback araçlar var.

2022 yılında 168 bin 543 adet otomatik şanzımanlı otomobil satıldı

Otomatik şanzımanlı modeller, yüzde 87,7'lik bir oranla manuel otomobillere göre daha fazla tercih edildi. Manuel şanzımanlı otomobiller ise 45 bin 605 adet satıldı. Açıklanan bir diğer verilere göre, Mayıs ayı bazlı bir yükseliş gerçekleşmiş olsa da Ocak ve Mayıs dönemi olarak bakıldığında bir önceki yıla göre yüzde 12'lik bir küçülme yaşandı.

Otomobil fiyatlarına bir zam da Peugeot'dan geldi!

Otomobil piyasasında yaşanan bu son durum ile ilgili sizin düşünceleriniz neler? İlerleyen süreçte, sizce nasıl bir süreç bizleri bekliyor? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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Kaynak: Shiftdelete

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zamlara rağmen: Otomobil sektöründe beklenmeyen artış! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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