Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor - Son Dakika

Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor

19.05.2021 11:59
Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor, System.String[]

Emekliler temmuzda alacağı zammı dört gözle beklerken, enflasyon verileri de ipuçları vermeye başladı. Emekliler 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Şu ana kadar açıklanan 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Bu orana göre en düşük maaş esnaf emeklisinde 2.155 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.551 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre ise en düşük maaş esnaf emeklisinde 2.201 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 2.605 liraya yükselecek.

Türkiye'de milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği temmuz zammı ile ilgili detaylar netleşiyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl 2 defa maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam miktarında ise enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklanırken, emekli temmuz zammı için sadece iki adım kaldı.

TAHMİN GERÇEKLEŞİRSE EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 7.66 OLACAK

Temmuzda, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini mayıs ayı için yüzde 1.27, haziran için yüzde 0.82 olarak öne çıktı. Sabah'ın haberine göre; bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

MAAŞLAR KAÇ LİRA OLACAK?

Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşlar hesaplandı. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek.

7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK TARİH 5 TEMMUZ

Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ise yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.

Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor

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Son Dakika Ekonomi Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Ad. : Bunada Şükür .Eskiden bundan 35 sene önce bunun yarısını alıyordu amcam dayım ve yetmiyordu kira parası ödemedikleri halde .Şimdi bunu beğenmeyen bu zamanın emeklileri yazaktır onlara burdan eskiyi hatırlatırım nasıl sürünüldüklerini Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır

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