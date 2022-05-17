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Zammı fırsat bilip çayları satıştan çeken süper markete ceza kesildi - Son Dakika
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Zammı fırsat bilip çayları satıştan çeken süper markete ceza kesildi

17.05.2022 08:51
Zammı fırsat bilip çayları satıştan çeken süper markete ceza kesildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde çaya gelen zammı fırsat bilip çay reyonunu boşaltan bir süper markete zabıta tarafından ceza kesildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde çaya gelen zammı fırsat bilip çay reyonunu boşaltan bir süper markete zabıta tarafından ceza kesildi.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde süper market zinciri GİMSA'nın mağazasında meydana geldi. Çaya gelen zammı fırsat bilen süper marketin çalışanlarının çay reyonunu boşalttığı anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti.

(Mithat Tibre - İHA)

Zammı fırsat bilip çayları satıştan çeken süper markete ceza kesildi
Zammı fırsat bilip çayları satıştan çeken süper markete ceza kesildi
Zammı fırsat bilip çayları satıştan çeken süper markete ceza kesildi

YORUMLAR
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Zincir markette çay stokçuluğu: Gelen yüzde 43'lük zam sonrası raflarda ürünleri toplarken yakalandılar Zincir markette çay stokçuluğu: Gelen yüzde 43'lük zam sonrası raflarda ürünleri toplarken yakalandılar Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam; yeni zam da yakında! Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam; yeni zam da yakında!

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zammı fırsat bilip çayları satıştan çeken süper markete ceza kesildi - Son Dakika


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