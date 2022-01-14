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Zammı kabul etmeyen kiracının kapısını baltayla kırdı - Son Dakika

Zammı kabul etmeyen kiracının kapısını baltayla kırdı

14.01.2022 21:22
Zammı kabul etmeyen kiracının kapısını baltayla kırdı

Bayrampaşa'da fiyat artışlarını gerekçe göstererek bin 200 TL olan kirayı 4 bin lira isteyen 94 yaşındaki ev sahibi, zammı kabul etmeyen kiracının kapısını oğluyla birlikte baltayla kırdı.

Bayrampaşa'da fiyat artışlarını gerekçe göstererek bin 200 TL olan kirayı 4 bin lira isteyen 94 yaşındaki ev sahibi, zammı kabul etmeyen kiracının kapısını oğluyla birlikte baltayla kırdı. Olayın ardından gözaltına alınan baba serbest bırakılırken, oğlu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi 94 yaşındaki N.A., kimliği öğrenilemeyen kiracısının oturduğu evin kirasına 2 bin 700 TL zam yapmak istedi. Bin 200 lira olan kiranın 4 bin liraya çıkmasını kabul etmeyen kiracıyı evden tahliye etmek isteyen N.A., talebi kabul görmeyince oğlu İ.A. (65) ile birlikte elindeki baltayla kiracısının kapısına dayandı. İddiaya göre konut sahibi, kiracının durumu kabul etmemesi üzerine evin kapısını baltayla kırdı.

Olayın kamuoyuna yansımasıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren ev sahibi N.A. ile kendine olay sırasında yardım eden oğlu İ.A. dün Yıldırım Mahallesi'nde yakalandı. Olayda kullanılan balta şüphelilerin ikametinde ele geçirilerek, muhafaza altına alındı.

Yakalanan ev sahibi ile oğlu, "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adli makamlara sevk edildi. 94 yaşındaki N.A. serbest bırakılırken, oğlu İ.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Zammı kabul etmeyen kiracının kapısını baltayla kırdı
Zammı kabul etmeyen kiracının kapısını baltayla kırdı
Zammı kabul etmeyen kiracının kapısını baltayla kırdı
Zammı kabul etmeyen kiracının kapısını baltayla kırdı
Zammı kabul etmeyen kiracının kapısını baltayla kırdı

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Türk Lirası, Bayrampaşa, konut, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zammı kabul etmeyen kiracının kapısını baltayla kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zammı kabul etmeyen kiracının kapısını baltayla kırdı - Son Dakika
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