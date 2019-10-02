Son Dakika Haberleri: Zanganeh: küresel petrol piyasaları normalleşmeye başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Zanganeh: küresel petrol piyasaları normalleşmeye başladı

2 saat önce

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, küresel petrol piyasalarının, Saudi Aramco'ya düzenlenen Eylül ayındaki drone saldırısı sonrasında, normalleşmeye başladığını söyledi.

Zanganeh: küresel petrol piyasaları normalleşmeye başladı, System.String[]

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, küresel petrol piyasalarının, Saudi Aramco'ya düzenlenen Eylül ayındaki drone saldırısı sonrasında, normalleşmeye başladığını söyledi.

Zanganeh, Rusya Enerji Haftası için ziyaret ettiği Moskova'da, " Basra Körfezi'nin güvenliği, istikrar ve bölgede barış için için çalışıyoruz" dedi.

Saudi Aramco daha önce üretimin tam kapasite çalıştığını açıklamıştı.

Eylül, İran, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Eylül'de ihracat 15,2 milyar dolar oldu Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yenilendi: 'Suriye'nin kuzeyinden gelen tehdit' vurgulandı CHP Grup Sözcüsü Balyalı: THY'den sonra İBB'nin Hamidiye suyunu devlet kurumları da boykota başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 13:44:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zanganeh: küresel petrol piyasaları normalleşmeye başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]