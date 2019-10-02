Zanganeh: küresel petrol piyasaları normalleşmeye başladı
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İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, küresel petrol piyasalarının, Saudi Aramco'ya düzenlenen Eylül ayındaki drone saldırısı sonrasında, normalleşmeye başladığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:42 Kaynak: DHA
İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, küresel petrol piyasalarının, Saudi Aramco'ya düzenlenen Eylül ayındaki drone saldırısı sonrasında, normalleşmeye başladığını söyledi.
Zanganeh, Rusya Enerji Haftası için ziyaret ettiği Moskova'da, " Basra Körfezi'nin güvenliği, istikrar ve bölgede barış için için çalışıyoruz" dedi.
Saudi Aramco daha önce üretimin tam kapasite çalıştığını açıklamıştı.
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