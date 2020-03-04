Zangeneh : İran'ın ham petrol üretimi Covid-19'dan etkilenmedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Zangeneh : İran'ın ham petrol üretimi Covid-19'dan etkilenmedi - Son Dakika Ekonomi

Zangeneh : İran'ın ham petrol üretimi Covid-19'dan etkilenmedi

6 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısından önce gazetecilere konuşan İran Petrol Bakanı Bijan Zangeneh, ülkedeki ham petrol üretiminin yayılmaya devam eden Covid-19'dan etkilenmediğini söyledi.

Zangeneh : İran'ın ham petrol üretimi Covid-19'dan etkilenmedi, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısından önce gazetecilere konuşan İran Petrol Bakanı Bijan Zangeneh, ülkedeki ham petrol üretiminin yayılmaya devam eden Covid-19'dan etkilenmediğini söyledi.  "Daha önceden olduğu gibi üretim yapıyoruz" diyen Zangeneh ulaşım sektöründe "tüketimde azalma yaşandığını belirtirken "petrol piyasasındaki arz ve talep dengesizliği konusunda hiç şüphe yok" diye ekledi.  Yaklaşmakta olan OPEC toplantısının ise bu dengeyi düzeltmesi gerektiğini vurguladı.


Opec, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:23 Kaynak: DHA
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