Zanka: 29'uncu şampiyonluğu Kadıköy'e getirmek için savaşacağız

İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin Huddersfield'tan transfer ettiği Danimarkalı stoper Mathias Zanka Jorgensen, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Ligin ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçını değerlendiren Zanka, Medipol Başakşehir maçıyla ilgili de görüşlerini paylaştı. Taraftarlara da çağrıda bulunan deneyimli stoper, "29'uncu şampiyonluğu Kadıköy'e getirmek için savaşacağız" dedi.

Fenerbahçe forması giydiği için yaşadığı mutluluğu belirten Mathias Zanka Jorgensen, "Takıma biraz geç katıldım. Önümüzde yaklaşan bir maç vardı. Hocamız da o maça yetişmem için çok istekliydi. Bir takıma yeni katıldığınız zaman o takıma alışmanız tabii ki biraz zaman alır, birlikte biraz antrenman yapmanız gerekir. Ben de yeni gelmiştim. Saha içinde zaman zaman top bizdeyken anlaşmazlıklar oldu ama zamanla daha iyiye gidecektir. Şimdi kendimi çok daha iyi, daha rahat hissediyorum. İstanbul'un keyfini çıkarıyorum, Fenerbahçe'de olmanın keyfini çıkarıyorum. Taraftarlarımızla yaşadığım o tecrübe gerçekten çok özeldi, bu tecrübenin keyfini çıkarıyorum. 5-0 benim için iyi bir başlangıçtı, daha iyi olamazdı" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN İÇERİDE OYNADIĞI HER MAÇI KAZANMASI GEREKİR"

Ligin ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçını değerlendiren Zanka, "Fenerbahçe'nin içeride oynadığı her maçı kazanması gerekir. Geçen yıldan da bildiğiniz gibi lige iyi başlamak çok önemliydi. İstanbul takımları puan kaybetti. Lige yeni çıkan takımlar bile İstanbul takımlarını yenebildi. Gerçekten çok iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz. Bu maça çıkarken de iyi oynamamız gerektiğini biliyorduk. Maçın başında 3 penaltı kazanmayı kimse beklemezdi ama biz gerçekten maça çok iyi başlamıştık. İlk yarı çok iyi bir futbol ortaya koymuştuk. Biraz daha çalışıp kendimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BİZİM AMACIMIZ HER ZAMAN DAHA İYİ OLMAK"

Danimarkalı milli futbolcu Medipol Başakşehir maçıyla ilgili ise "Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Bu yüzden daha da fazla çalışmamız gerekiyor. Geçen haftadan daha iyi olmamız gerekiyor. Hem toplu hem topsuz oyunda defans oyuncuları olarak bizim görevimiz takımı bir arada tutmak. Sert ve gol yemesi zor bir takım olmalıyız. Bunu yaparken de aynı zamanda ofanstaki arkadaşlarımızın iyi pozisyon üretebilmelerini sağlamalıyız. Bizim amacımız her zaman daha iyi olmak" değerlendirmesini yaptı.

"TAKIMIN SÜREKLİ KOMPAKT BİR HALDE KALMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Saha içindeki göreviyle ilgili de konuşan deneyimli stoper, "29 yaşındayım, İngiltere ligi tecrübem var. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası, milli takımlarda oynadım. Dolayısıyla bunu takıma katkı olarak vermeye çalışıyorum. Şu anda partnerim Jailson ki kendisi daha önce orta saha bölgesinde oynamış, o bölgeye alışık bir oyuncu. Dolayısıyla ben hem kaptanla hem takımının geri kalanıyla sürekli iletişim halinde olup takımın sürekli kompakt bir halde kalmasını sağlamaya çalışıyorum. Hocamın benden istediği sorumluluk bu. Ben de bu sorumluluğu almaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Zamanla bu konuda daha iyi olmak istiyorum. Türkçemi biraz daha ilerletmek istiyorum ki böylece tercümanım yanımda olmadan da arkadaşlarıma Türkçe direktifler vererek onları yönlendirebileyim" açıklamasında bulundu.

"İNSANIN TÜYLERİNİ DİKEN DİKEN EDEN BİR DUYGU"

Gazişehir Gaziantep maçı öncesi ısınma bölümünde taraftarların kendisini tribüne çağırmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Zanka, "İnsanın tüylerini diken diken yapan bir duygu. Buraya geldiğimde de söylemişlerdi çok özel bir duygu olduğunu ve bunun çok fazla keyfine varacağımı söylemişlerdi. Statta ısınma esnasında topla oynarken adımı duyduğumda ne yapmam gerektiğini bilmiyordum, arkadaşlarım bana söyledi. Çok hoşuma gitti. Yeni bir oyuncu olmama rağmen beni tribünlere çağırdılar. Çok anlamlıydı. Gurur duydum. Taraftarlarımızın hem benden hem de takımımızdan gurur duymasını sağlamak için çok savaşacağım. Yarışmacı bir takım olmamız ve onların gurur duyması için gerçekten çok çalışacağım" şeklinde konuştu.

"EMRE BELÖZOĞLU ÇOK GÜÇLÜ BİR LİDER"

Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve takım arkadaşlarıyla arasındaki diyalogla ilgili de konuşan Zanka, "Aramızdaki diyalog çok daha iyiye gidecektir. Çünkü takıma yeni katılan arkadaşlarımız da var ama eski oyuncular buraya çok iyi entegre olmuş durumda. Çok iyi ve güçlü bir hocamız var, gerçekten çok güçlü bir liderimiz var; Emre Belözoğlu. Onların tecrübelerinden mutlaka faydalanacağız. Takımda daha önce başka büyük liglerde, takımlarda oynamış oyuncuların tecrübelerinden faydalanarak başarıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bunların hepsinin bir araya gelmesi, bizim takım olarak birlik olmamız ve taraftarlarımızı da arkamıza almamız gerekiyor. Bu şekilde birlik olarak savaşırsak istediğimiz sonuçları elde edebileceğimizi, istediğimiz yere varabileceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımızın arkamızda olması gerekiyor. Taraftarlarımızla birlik olarak topun çizgiyi geçip hedeflerimize ulaşabildiğimizden emin olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ HER ZAMAN ARKAMIZDA OLSUN"

Fenerbahçe taraftarlarına çağrıda bulunan Zanka, "Pazartesi günü bizi destekledikleri gibi aynı şekilde her zaman arkamızda olmalarını istiyoruz. Arkamızda oldukları müddetçe bu takımın gerçekten gurur duyabilecekleri yetenekleri var. İnanıyorum ki sene sonunda hepimiz gülmek ve gurur duymak için gerekli sonucu alacağız." şeklinde konuştu.