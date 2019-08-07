Son Dakika Haberleri: Zanka'da 3 yıllık kontrat tamam gibi | Fenerbahçe Transfer Haberleri
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Zanka'da 3 yıllık kontrat tamam gibi | Fenerbahçe Transfer Haberleri

49 dakika önce

Zanka'nın menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'da sarı lacivertli kulübün yetkilileriyle bir görüşme daha yapacağı belirtildi.

Zanka'da 3 yıllık kontrat tamam gibi | Fenerbahçe Transfer Haberleri, System.String[]
Zanka'nın menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'da sarı lacivertli kulübün yetkilileriyle bir görüşme daha yapacağı belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun 3 yıllık sözleşme imzalaması ve yıllık 2 milyon Euro net ücret alması bekleniyor.

Sarı lacivertli yönetimin, bu transferi bittiği takdirde stoper bölgesine bir takviye daha yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Fenerbahçe, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:37 
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