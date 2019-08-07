Zanka'da 3 yıllık kontrat tamam gibi | Fenerbahçe Transfer Haberleri
49 dakika önce
Zanka'nın menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'da sarı lacivertli kulübün yetkilileriyle bir görüşme daha yapacağı belirtildi.
Zanka'nın menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul
'da sarı lacivertli kulübün yetkilileriyle bir görüşme daha yapacağı belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun 3 yıllık sözleşme imzalaması ve yıllık 2 milyon Euro net ücret alması bekleniyor.
Sarı lacivertli yönetimin, bu transferi bittiği takdirde stoper bölgesine bir takviye daha yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Fenerbahçe
'den gözler Kolarov transferinde;
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:37
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